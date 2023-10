Tras renegar de Telecinco Alba Carrillo estaría dispuesta a volver a la cadena

Tras varios meses criticando sin parar a la cadena, la modelo podría estar dispuesta a volver a trabajar para el grupo de comunicación.

Hace varios meses la cúpula directiva de Mediaset decidía no renovar el contrato de Alba Carrillo, lo que provocó que la modelo iniciara una guerra contra el grupo de comunicación, una guerra que ha mantenido hasta los últimos días, donde la modelo ha expresado su deseo de volver a un plató de Telecinco por un motivo concreto.

Y es que una de las grandes amiga de Alba Carrillo está concursando en un reality de Telecinco. Hablamos de Marta Castro, la influencer que está participando en "Gran Hermano VIP" y que además esta semana está nominada, por lo que su continuidad en el reality no estaría asegurada.

Los alegatos de Alba Carrillo en favor de Marta Castro

Marta Castro cuenta con el apoyo de una de sus grandes amigas y de una persona que ha pasado muchos años dentro de Telecinco, Alba Carrillo. La modelo ha querido hacer un alegato para que los espectadores salven a la influencer: "Aunque yo no veo ese programa, ni nada de lo que echan en esa cadena, por favor, vamos a salvar a Marta, que yo quiero que gane mucho dinerito para su niño".

Así se pronunció Alba Carrillo a favor de Marta Castro. Fuente: (@albacarrillooficial) pic.twitter.com/1mBzug7yJP — Show España (@ShowEspana) October 28, 2023

Además, Alba Carrillo ha querido defender a su amiga, que durante su estancia en la casa de "Gran Hermano VIP" ha realizado algunos comentarios controvertidos que la han colocado en el punto de mira de los espectadores: "Marta habrá metido la pata con alguna de las cosas que ha dicho, pero es normal, porque tiene 24 horas al día un foco sobre ella. Todos los que hemos estado en un reality show hemos dicho o hecho alguna cosa que no debemos. Somos seres humanos y nos equivocamos algunas veces".

LA VERGUENZA AJENA QUE DA ALBA CARRILLO RASCANDO VOTOS PARA MARTA AJJAJAJAAJAJAJ #GHVIP27O #GHVIP28O pic.twitter.com/pYLJxt6cxQ — 𝑫𝒊𝒎𝒆𝑻𝒖♕ (@Nsdimeetu) October 27, 2023

Por último, Alba Carrillo ha querido hacer una promesa a sus seguidores si consiguen salvar a Marta para que esta pueda continuar su estancia en el concurso y llegar a la gran final: "Si llega a la final, escuchadme lo que os estoy diciendo, me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset. Y si no me echan, me quedo en el público para darle un abrazo a Marta, fijaos hasta dónde puedo llegar".