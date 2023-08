Rosalía vs Ester Expósito: trio amoroso con Rauw Alejandro en una lujosa mansión

Hace unos días que se conocía la ruptura sentimental de la cantante española y el intérprete de Puerto Rico. Se ha especulado mucho sobre los motivos y ahora se añade un capítulo más...

Todo parecía que iba viento en popa. Incluso hace unos meses anunciaron su compromiso. No obstante, hace dos semanas, trascendió que Rosalía y Rauw Alejandro habían puesto fin a su noviazgo. Ninguno de los dos quiso detallar el motivo de su ruptura. Tan solo se limitaron a comunicarlo, vía redes sociales, y se vieron obligados a negar que fuera por terceras personas implicadas, la teoría que más fuerza cobró fue la de que el cantante le había sido, supuestamente, infiel con Valeria Duque, tal y como recoge ABC.

Antes de que se hiciera público su noviazgo, el intérprete de 'Todo de ti' fue vinculado a otras mujeres, entre ellas Ester Expósito. Los rumores surgieron durante el confinamiento tras intercambiarse varios 'likes' en las redes sociales. También después de que se viralizase un vídeo de la actriz bailando El Efecto, una de las canciones más populares del puertorriqueño. Ahora, dos años después, se ha hecho público que se citaron en una villa de lujo, en República Dominicana, el 25 de junio de 2021.

Pese a que el artista no publicó instantáneas durante los días que estuvo en el país dominicano, Expósito sí compartió fotografías. Eso sí, no detalló con quién se encontraba allí. Según adelanta la revista Semana, el cantante no quería que trascendiera que se había citado allí con la española e intentó que su nombre ni figurase en la reserva, sólo el de su asistente. No obstante, los encargados de gestionar el viaje reclamaron el nombre y pasaporte de todos las personas, lo que motivó que Alejandro no pudiera permanecer, totalmente, en el anonimato

Habitaciones con vistas al mar

La citada revista detalla que ambos llegaron por separado. Por una parte, la intérprete de Carla en 'Élite' junto a una amiga y la estrella del reguetón con su representante. Allí estuvieron hasta que optaron por desplazarse a un nuevo lugar. Tartaruga, el nombre que recibe la villa, cuyo coste por noche es de 12.000 euros, está compuesta por ocho habitaciones con vistas al Mar Caribe distribuidas entre los más de 3.000 metros habitables con los que cuenta -6.000 de parcela-. Además, la decoración es acorde a las últimas tendencias que imperan en la actualidad. Y el hecho de que contase con un chef y otros servicios, a los que está acostumbrado en su día a día, hizo que no fuera reconocido fuera del lugar.

Cuando la actriz y el cantante realizaron el viaje, Rosalía y él ya se conocían -la primera vez que se vieron fue en 2019 en el lounge de un hotel en las Vegas durante la celebración de los Latin Grammys- aunque se desconoce si estaban juntos o no ya que no fue hasta septiembre de 2021, dos meses después de esos días en República Dominicana, cuando hicieron público su romance, tal y como recoge el citado diario.