El Tribunal Supremo da la razón a Antonio David Flores

El ex de Rocío Carrasco gana. La Fábrica de la Tele pierde. Y mucho. Ahora comienzan otros procesos. No hay sentencia que avale la teoría de 2 presentadores y 5 colaboradores de Telecinco.

La Fábrica de la Tele ha perdido ante Antonio David Flores en la jurisdicción laboral. Ya es sentencia firme. El Tribunal Supremo se ha pronunciado este martes. Ha desestimado el recurso interpuesto por La Fábrica de la Tele a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se consideraba el despido de Antonio David Flores nulo con vulneración de Derechos Fundamentales.

La sentencia de Antonio David reconoce un despido nulo y con daños morales y patrimoniales. Los Juzgados de lo Social de Madrid así sentenciaron. Fue el primer pronunciamiento de la justicia. En segundo pronunciamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acataba la sentencia del Juzgado de lo Social pero con incremento de los daños patrimoniales en 100.000 euros.

O lo que es lo mismo, ratificaba al Juzgado de lo Social pero con mayor cantidad por vulneración de daños personales. La empresa, La Fábrica de la Tele, recurre en casación este incremento. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación para unificación de doctrina. La interpretación de lo dictado por el Supremo es que se tiene que ejecutar lo que dictó en hace tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. David Flores gana. La Fábrica de la Tele pierde. Y mucho.

Felicidad para Antonio David Flores y para sus representantes legales

Cerca de 200.000 euros percibirá el padre de Rocío Flores procedentes de la productora Consigue la victoria en los tribunales. Sus representantes legales, el despacho de abogados Iuris Tantum, acaban de recibir la decisión del Supremo. Hay felicidad después de dos años de trabajo.

La felicidad de otros la consiguieron con el espectáculo de Rocío, contar la verdad para seguir viva en marzo de 2021. Hasta aquí ha llegado la jurisdicción laboral. Ahora comienzan otros procesos, en la jurisdicción civil. Demandas por vulneración en la intimidad, honor y propia imagen. Antonio David Flores no es un maltratador. No hay sentencia que avale la teoría de 2 presentadores y 5 colaboradores. Ha llegado el momento. Y no del arrebato.