Los programas de calidad de TVE de los que presume Alba Carrillo y no ve "nadie"

La ex de Telecinco no desperdicia ninguna ocasión desde que fichó por La 1 del ente público de atizar a su anterior cadena y soltar algún hachazo, claro que tampoco está para jactarse...

Para Alba Carrillo la calidad de un formato televisivo parece estar relacionada con la ausencia de espectadores. O al menos eso podríamos deducir de una de sus últimas apariciones en La 1 de TVE por la que fichó hace unos meses en un amplio rosario de programas después de ser despedida fulminantemente por Telecinco y pasarse un tiempo en el paro televisivo.

Entre los muchos programas de la cadena pública en los que colabora actualmente, y donde no duda siempre que puede en lanzar algún zasca a Mediaset, este fin de semana se sentó en el plató de D Corazón de Jordi González y volvió a hacerlo.

A saber, Carrillo volvió a enviar un dardo envenenado a su excadena presumiendo de la calidad de los realitys de TVE, no como otros... le faltó decir. Cabe señalar que ella misma participa en alguno de estos programas, como el Bake Off de La 1 en el que concursa junto a su gran amiga Rocío Carrasco y que no termina de levantar cabeza en los audímetros.

El #zasca de Alba Carrillo a Telecinco? "Enhorabuena por hacer reallitys de calidad...." pic.twitter.com/VJMCaEDIvF — TVMASPI (@sebas_maspons) February 25, 2024

Más aún, paradójicamente, al tiempo que presumía de la calidad de los programas de TVE en los que ella colabora, el D Corazón en el que lo decía anotaba este domingo un discretísimo 6% de cuota de pantalla y 527.000 espectadores, sus datos más bajos desde el pasado 28 enero y lo menos visto de toda su franja por detrás de todas las cadenas.

Así, el líder volvió a ser La Ruleta de la Suerte de Antena 3 con un rotundo 17% y 1.458.000, seguido del Socialité de Telecinco (rival directo de D Corazón) con un 9.3% y 733.000, mientras Noticias Cuatro anotaba un 8% y 673.000 y La Sexta Noticias un 6.9% y 577.000.