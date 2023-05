Teresa Bueyes habla claro sobre su verdadera relación con Luismi Rodríguez

Desde que les pillaron in fraganti por culpa de un retraso y el gesto dio la vuelta a todas las redacciones del corazón no se habla de otra cosa. ESdiario ha podido averiguar un poco más.

La amistad de Teresa Bueyes con Luis Miguel Rodríguez (El Chatarrero) se remonta a hace más de quince años, mucho tiempo antes de que el empresario saltara a la palestra pública a raíz de su noviazgo con Carmen Martinez- Bordiú.

Este fin de semana la abogada y el dueño de Desguaces La Torre se daban cita en la madrileña plaza de toros de Las Ventas, acudían con otros amigos entre los que estaba también el torero Miguel Abellán.

La impuntualidad de El Chatarrero propició que Teresa le esperase en una de las puertas de la entrada a la plaza, tras el saludo entre ellos, el impulso del empresario fue agarrar por la cintura a su amiga (ajeno a que ese instante estaba siendo inmortalizado) para inmediatamente después pasar a disfrutar de la corrida de esa tarde.

Una fotografía refleja ese gesto que ha desatado las alarmas de quienes apuntan que podría existir algo más que una amistad entre ellos. ESdiario ha contactado con Teresa Bueyes para que nos aclare si esa instantánea refleja el impulso natural de un "simple amigo", o si por el contrario las especulaciones que han trascendido son ciertas: "Es completamente falso que Luismi y yo tengamos una relación. Esa fotografía refleja el gesto de un amigo que te da paso para seguir el camino a la plaza de toros, que es donde íbamos a entrar. Es una reacción natural, Luismi es muy cariñoso y tocón y yo también lo soy, ese tipo de gestos salen solos y no tienen un segundo sentido. Estas informaciones me afectan negativamente porque no son ciertas".

Teresa Bueyes insiste: "No doy crédito, he flipado mucho con lo que se ha dicho, yo tengo mi vida y estas cosas hacen daño".

La letrada nunca ha ocultado la buena sintonía que tiene con el empresario, de hecho desde hace una década la abogada celebra su cumpleaños con una gran fiesta en la finca que el Chatarrero tiene en Madrid: "Luismi y yo somos amigos desde hace 15 años, nos queremos muchísimo. Quedamos a menudo y seguiremos viéndonos porque nos lo pasamos genial y nos divertimos juntos".

Las ex de Luis Miguel Rodríguez nunca le dan la espalda

Luis Miguel Rodríguez perdió el anonimato cuando se presentó como novio de Carmen Martínez –Bordiú. Estuvieron juntos dos años y nos acostumbramos a verles posando en los photocalls y en las revistas, se dejaban ver en presentaciones y actos públicos y los periodistas les abordaban en plena calle para preguntarles por planes de futuro. Ellos continuaron su relación ajenos a las críticas que apuntaban a que el dueño de Desguaces La Torre no era el prototipo de hombre que encajaría con la nietísima. Esos augurios se cumplieron porque en 2014 ponían fin a su relación. La propia Carmen lo reconocía en una exclusiva en la revista ¡Hola!: "Mi prioridad era él y su vida. Yo me acoplé a la suya, pero él a la mía no".

Poco después sería Ágatha Ruiz de la Prada quien terminaría bebiendo los vientos por Luismi. La pasión les duró algo más de años con idas y venidas, hasta que la diseñadora descubrió que su reciclador podría estar jugando en otra banda. Ella también se sinceró con ¡Hola! cuando anunció la ruptura: "Luismi se dio cuenta de que no podía hacer esas cosas si estaba conmigo, pero está acostumbrado a salir y a divertirse".

Si hay algo que caracteriza al Chatarrero es que tras las rupturas, él continúa teniendo una excelente relación con sus ex, la mantuvo con Carmen Martínez- Bordiú, y la mantiene también con Ágatha Ruiz de la Prada. En ambos casos las supuestas infidelidades del empresario fueron el desencadenante que puso el punto y final a la vida en pareja.