Piqué y Clara Chía la lían con la prensa a su llegada al aeropuerto de Madrid

La pareja, que hacía su llegada a la capital escoltada por ocho agentes de seguridad, ha mostrado de nuevo una actitud desafiante ante los medios que ha terminado en denuncia.

Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía visitan de nuevo y su llegada no ha dejado indiferente a nadie. El empresario llegaba hace unas horas a la capital para preparar las finales de la Kings y la Queens League, que se celebra este sábado 20 de febrero en el WiZink Center.

La pareja mostró una actitud distante frente a las cámaras, evitando hacer ningún tipo de declaración ante las preguntas de la prensa. Clara Chía, que celebra su 25º cumpleaños y el ex futbolista llegaban rodeados por ocho agentes que impedían cualquier interacción con los reporteros.

Una actitud habitual en el jugador

El equipo de seguridad protegía a la pareja con una inusual agresividad con los periodistas, que registraban el momento y denunciaban su actitud cuando uno de ellos incluso llegó a amenazar a un cámara: "Te voy a dar una hostia que te vas a cagar".

El operador se defendía y avisaba al vigilante: “No me toques”. Una realidad sorprendente que nunca se ha vivido en el aeropuerto de Madrid con ningún rostro conocido, pues AENA nunca ha establecido este tipo de medidas de seguridad contra la prensa, algo que ha sido duramente criticado en redes sociales y medios de comunicación.

😮🚨GERARD PIQUÉ y CLARA CHÍA llegan a Madrid ESCOLTADOS y con AGRESIVIDAD: Te voy a dar una HOSTIA



Nuevo video del videoblog de Ignacio 👉 https://t.co/Io4X6ZBTmO pic.twitter.com/Qc54aWFRR5 — VIDEOVLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) April 19, 2024

Gesto que era secundado por otro de los escoltas, que, entre empujones, se abría paso bastante alterado: "¡Que te quites!", gritaba visiblemente enfadado, ante el silencio de Piqué, que se mostraba impasible por la desagradable situación.

El incidente ha generado un sin fin de críticas a la organización de AENA, a los que se ha cuestionado por el uso de recursos públicos para acompañar a un famoso en una situación así. El programa TardeAR denunciaba que estas personas tienen que velar por la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto, no solo de Piqué y Chía. “Es muy feo”, comentaba Leticia Requejo, “He hablado con una persona de AENA, esto no lo había visto en mi vida. Esto puede pedirlo cualquier ciudadano, tú puedes solicitar a AENA salir acompañado, que no escoltado. Obviamente, tienes que justificar el motivo, pero me dejan claro que no es que Gerard Piqué haya salido escoltado”, confirmaba la periodista.