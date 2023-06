Filtran el nuevo trabajo “para flipar” de Íñigo Onieva en un sitio histórico

Lo de la boda de la marquesa de Griñón tiene todas las características necesarias para convertirse en un culebrón. Ahora tenemos una nueva entrega, pero con él como único protagonista.

La boda del año está cada vez más cerca. Nos referimos al anunciado enlace matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja ha pasado por una montaña rusa de emociones antes de pasar por el altar, desde una ruptura hasta un desencuentro con las modistas, pasando también por el despido de Onieva, que se quedaba sin trabajo a pocas semanas de la boda.

Pero ahora sabemos, tal y como han contado en la crónica rosa de esRadio se desveló el enigma del futuro profesional de Íñigo Onieva: a qué se va a dedicar tras la boda, pero no en los próximos meses que viene la luna de miel, sino después. "Para primeros de año", dijo Beatriz Cortázar, que definió esta nueva ocupación como algo digno de "flipar".

Y así se quedaron los presentes en la tertulia rosa del programa de Federico Jiménez Losantos y la colaboradora aportaba más datos:

Íñigo Onieva y el Café Gijón

Ya tiene trabajo, y es por cuenta ajena. Contratado como socio no mayoritario de un sitio emblemático, histórico, como es el Café Gijón de Madrid, del que se va a encargar de la nueva temporada para el año 2024.

Según la información aportada por Cortazar, un grupo de inversores ha cogido el local histórico, maravilloso, un clásico de tertulias en la calle Recoletos, y lo han rescatado de la quiebra. E Íñigo se va a encargar de ponerlo de moda.

Íñigo y Tamara, además, viven muy cerca del local, en el que la pareja ha desayunado ya en algunas ocasiones, tal y como se observa en sus redes sociales. El joven será "el rostro visible" aunque no será el socio mayoritario. "El horario no será de discoteca, lo que es importante, y cerca de casa, por lo que no se van a mudar", explicó Cortázar en esRadio.