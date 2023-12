Nuevo repaso de Mariló Montero a Gonzalo Miró por blanquear a Bildu

El colaborador continúa con su defensa a ultranza de los pactos de Sánchez con independentistas y filoetarras y su compañera de plató no puede evitar darle una nueva lección de historia

Mariló Montero y Gonzalo Miró se están convirtiendo en enemigos habituales en Espejo Público. Siempre sin perder las formas entre ambos pero normalmente con opiniones opuestas, el hijo de la directora de cine peca en exceso de intentar defender, por ejemplo, los pactos de Pedro Sánchez con independentistas catalanes y los herederos de ETA. Algo que, sobre todo por el segundo tema, la presentadora no puede pasar por alto.

Son constantes sus enganchones y sin ir más lejos hace unos días volvían a protagonizar uno muy sonado en el que también estaba de por medio la ley de amnistía. En esta ocasión, ha sido concretamente por ese pacto del PSOE en Navarra con Bildu para entregarle a los de Arnaldo Otegi en bandeja de plata la alcaldía de Pamplona. Moción de censura contra la edil de UPN, Cristina Ibarrola, y pago realizado por su apoyo en la investidura.

De nuevo, al igual que con la amnistía a los condenados por el procés, Miró defendía el movimiento de los socialistas pero ahí volvía a aparecer Mariló para frenarle los pies. Era de esperar por otra parte. Hay que recordar que se trata de un asunto sensible para la presentadora de televisión, ya que durante mucho tiempo ella y la que fuera su pareja, Carlos Herrera, estuvieron amenazados por la banda terrorista ETA. Es por ello que los trapicheos por poder de Sánchez con Otegi hierven la sangre a la colaboradora de Espejo Público.

“Me preocupa que no preocupe que se pacte con delincuentes y con gente que ha estado en ETA”, volvía a defender Montero, a lo que Miró soltaba un: “Joe…madre mía…no descansamos con ETA eh”. Un comentario que, como era de esperar, ha encendido a la otra contertulia de Susanna Griso. “¿A tí se te ha olvidado?”, le preguntaba al colaborador, que respondía que no pero que todas las mañanas acaban hablando del mismo tema.

Mariló Montero: ¿Con quién está asociado Pedro Sánchez?

Gonzalo Miró: Con Bildu.

Mariló Montero: ¿Y qué es Bildu?

Gonzalo Miró: Un partido constitucional. A ti te parecen más los pactos con Bildu. A mí no.

Después de este diálogo y recordando un momento anterior en el que Miró asegura que hay gente que prefiere pactar con Bildu que con Abascal, Mariló Montero no ha podido evitar poner encima de la mesa su compañero de programa un par de cosas.

¿Sabes qué? Que Otegi igual estaba en la directiva que encargó matar a Santiago Abascal. Si hablamos de pactos y dignidad, estamos hablando de que Pedro Sánchez está asociado con delincuentes que han intentado dar un golpe de Estado y con gente que ha pertenecido a la banda terrorista ETA

Para finalizar, Mariló se centra en las generaciones más jóvenes, que no tienen en cuenta todo este asunto porque no lo han vivido: “Lo podrán olvidar a lo mejor los adolescentes que están adoctrinados para olvidar y que no se sepa esa historia pero tú Gonzalo no lo puedes olvidar”.