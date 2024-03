Las fotos en topless de Mariló Montero acaban con dos ex de Sálvame "en prisión"

Diez meses de cárcel y 1.400 euros de multa. Esta es la condena que ha decidido la Audiencia de Barcelona para los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González que, según la Justicia, intentaron lucrarse con fotos de Mariló Montero en topless.

Después de muchos años, el juez ha decidido que los dos excolaboradores de multitud de programas de Telecinco, entre ellos Sálvame, intentaron distribuir las fotos de la presentadora sabiendo que vulneraban su intimidad incluso a pesar de que no se ha acreditado que las encargaran.

De esta manera, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona condena a los dos acusados por un delito de revelación de secretos al intentar vender las fotografías de Montero tomadas cuando se encontraba en un espacio privado en su hotel durante sus vacaciones en Bora Bora en 2015.

Arrabal y González también resultan condenados a 10 meses de suspensión de su actividad relacionada con la prensa y además deja en manos de la vía civil una posible indemnización a la querellante, que pedía para ambos 6 años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros.

Cabe señalar que que la Audiencia destaca que Mariló Montero organizó dichas vacaciones con la idea de buscar un destino turístico en el que pudiera disfrutar de "verdadera intimidad", tras el "seguimiento y acoso" que había sufrido en un viaje reciente a las islas Maldivas. Tanto es así que incluso con la idea de mantener la privacidad al máximo ni siquiera se lo comunicó a su entorno familiar ni de amigos y solo se le dijo a su acompañante cuando ya estaban en el aeropuerto.

La presentadora y su amiga se instalaron en el hotel de Bora Bora el 29 de marzo, con acceso a playa privada convencidas de que estaban en un ámbito privado. Aunque no se ha podido comprobar cómo se lograron las imágenes de marras, se deduce que por la nitidez y el ángulo tuvo que ser con un teleobjetivo desde alguna embarcación o algún bungaló del mismo complejo.

Uno de los condenados, Diego Arrabal, ha dejado caer en sus redes sociales la existencia de una mano negra publicando duras declaraciones como que hace años ya le avisaron que iban a por él y que ha dejado de creer en la Justicia de nuestro país.

Tengo 52 años. Siempre he creído en la justicia de mi país (España). Hoy día 29 de Febrero del 2024, dejo de creer. Me avisaron hace unos cuantos años "Dieguito van a por ti” me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir. (Quien tiene padrino, se bautiza)