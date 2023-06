Rocío Carrasco, en el homenaje a su padre con una ausencia muy destacada

Alosno, municipio de Huelva, volvió a rendir tributo a su vecino más laureado, Pedro Carrasco, pero se echaron en falta miembros de la familia con las que ya no hay ningún vínculo.

Rocío Carrasco, hija del que fue primer marido de Rocío Jurado, Pedro Carrasco, presidió el homenaje a su padre muy emocionada, en una jornada cargada de sentimiento en la que también estuvo presente la familia más desconocida del primer marido de la cantante, pero a la que no acudieron su viuda, Raquel Mosquera, ni nadie de la familia Mohedano.

La exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ no estuvo presente en la cita pues, tal y como se ha desvelado, no estaba invitada. De sobre es conocida la complicada relación que hay entre Rocío y Raquel, quienes en los últimos años se han visto envueltas en una batalla mediática y legal. Si bien en un principio su relación fue cordial y cercana, con el paso de los años se torció hasta el punto de que hoy día no se dirigen la palabra.

Rocío Carrasco dando las gracias por el homenaje a su padre Pedro Carrasco. Se han unido sus dos familias, Alosno y Chipiona. Y termina leyendo la letra de un fandango que ha hecho su tío. 💜🥰#APOYOROCIO11J pic.twitter.com/2hMobZdoN6 — Holly Glamour (@holly_glamour) June 11, 2023

Respecto a la ausencia de la familia Mohedano, las tensiones con Rocío Carrasco alcanzaron su punto más álgido durante el homenaje a su madre en Chipiona que organizó el clan, a la que no asistió la hija, lo que generó una gran expectación y especulaciones en la prensa del corazón.

La sorpresa llegó cuando, en un tono lleno de ironía, su tío, Amador Mohedano, anunció que la tumba de Rocío Jurado, a cargo de la Asociación Rocío Jurado 'La Más Grande', ahora se encuentra en mejores condiciones gracias a las medidas adecuadas que se tomaron.

Rocío contó con la compañía de su marido, Fidel Albiac, quien permaneció en un segundo plano sin robar protagonismo a su mujer. La hija de Rocío Jurado se dio un auténtico baño de masas y pudo recibir el cariño de los vecinos de la localidad. También se reencontró con algunos familiares. Ella fue la encargada de inaugurar la estatua realizada por el escultor Santiago Delgado Carrera y de trasladar unas palabras de agradecimiento al pueblo.

Rocío Carrasco inagura el monumento de su padre, Pedro Carrasco.

Véis lo feliz que está y cómo mira el monumento? 🥹💜 #APOYOROCÍO10J

📹: Isabelgomez8 pic.twitter.com/RHSlIGQYtl — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) June 10, 2023

"Solo quiero dar las gracias a Alosno y a toda mi familia. Hoy es un día muy curioso porque se han unido mis dos familias, Alosno y Chipiona, para rendir un homenaje a quien se lo merece. Me puedo acordar de todos los que están aquí porque todo estos son mi familia", dijo.

Curiosamente en el acto estaba presente el alcalde de Chipiona, localidad en la que el boxeador tiene una calle. El municipio gaditano fue escenario de su primera boda con Rocío Jurado el 22 de mayo de 1976. Su segunda mujer fue Raquel Mosquera con quien se casó en Alosno en agosto de 1996.

Su discurso no se quedaba ahí, continuaba agradeciendo a todos los que han hecho posible este reconocimiento: "Quiero dar las gracias a todos ellos, al pueblo de Alosno, a Santigo que ha hecho, yo la voy a ver ahora en directo, una obra de arte, una maravilla, quiero dar las gracias al alcalde de Alosno y al de Chipiona que también ha venido".

Rocío Carrasco “no tiene familia”, “no la quiere nadie, está sola”… rabiando tiene que estar hoy el clan. #APOYOROCÍO11J 💜 ☎️016☎️ pic.twitter.com/xArWSXn9fW — Jorge G.H. (@salmantino_41) June 10, 2023

Seguidamente, la hija del recordado Pedro Carrasco recitaba los versos de un fandango que ha escrito su tío, Pedro Ruiz, y que emocionaba a todos los allí presentes: "Se marchó Pedro Carrasco y Alosno entero lloró y Paco, al verlo en el cielo, un fandango le cantó, por ser tan buen alosnero".

Pedro Carrasco falleció el 27 de enero de 2001, a los 57 años, víctima de un ataque al corazón, pero aún se le recuerda coo uno de los mejores boxeadores que ha dado nuestro país. Fue el tercer español en alzarse con el título de Campeón del Mundo. Entre sus hazañas, aún muchos recuerdan que ganó 105 de los 110 combates disputados.

Pedro Carrasco: 'Pienso que donde está el título de un hijo, que se retiren todos los demás por muy importantes que sean. Para mí el título más importante que yo tengo en mi vida es haber tenido a mi hija'.

Su hija es Rocío Carrasco Mohedano, para los despistaos 💜#APOYOROCÍO10J pic.twitter.com/J4aGTjocXS — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) June 10, 2023

Rocío Carrasco, que sentía adoración por su padre, veía con buenos ojos grabar una docuserie para contar la vida del deportista, pero tuvo que cambiar de planes con el veto de Telecinco.

Raquel Mosquera se ha mostrado completamente ajena al homenaje desde que se hizo pública su celebración. La viuda no se pronunció en ningún momento, aunque la nula relación Rocío Carrasco es nula invitaban a pensar que sería la gran ausencia.