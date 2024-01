La expresentadora de TVE, muy delgada tras romper oficialmente con su novia

Poco amiga de hablar de su vida privada pero periodista veterana era consciente de que su reaparición pública iba a estar rodeada de expectación y no dudó en coger el toro por los cuernos.

La periodista María Casado sorprendía a propios y a extraños el pasado diciembre al revelar en redes sociales su ruptura con Martina DiRosso tras casi cuatro años de relación y tres meses después del nacimiento de su primera y única hija, Daniela.

"Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela a quien amamos por encima de todo" escribía en Instagram sin revelar detalles de los motivos de su separación de la artista, a la que conoció en 2020 y con la que se convirtió en madre a sus 44 años el pasado 29 de agosto.

Un mes después de anunciar su ruptura, la expresentadora de La 1 de TVE reapareció este martes en la gala de los Premios Iris de la Academia de Televisión, de la que es presidenta. Visiblemente más delgada, aunque con una gran sonrisa que refleja que su decisión de terminar con su relación fue la correcta, la periodista rompió su silencio y reveló cómo se encuentra y en quién está volcada en estos momentos, su pequeña.

"Está muy bien. La verdad es que muy feliz, muy feliz con este cambio de vida. (La situación ha cambiado en el terreno personal) como tantas otras cosas, pero está todo bien", admitió, insistiendo en que "está todo bien" cuando los reporteros le preguntaron por cómo se lleva con Martina tras su separación.

María Casado, una mujer "sin miedo"

Como asegura, en esta nueva etapa de su vida no tiene miedo "a nada". "El miedo paraliza, no, no. Hay que ir libre de la mochila, libre de miedos", recalcó, reconociendo que cinco meses después del nacimiento de su hija, sigue pareciéndole más difícil ser "mamá que periodista porque para mí es muy nuevo. Al final el periodismo, lo de la tele, solo es tele, y lo importante es la casa y la familia cuando uno llega".