Marta López y Santiago Segura arrasan con los "escarceos" de Crónicas Marcianas

El mítico formato de Xavier Sardá dejó huella en el imaginario popular e hizo historia de la televisión española. Ahora que ha vuelto se han descubierto algunos secretos jugosos de alcobas.

Noche histórica la de este martes en Telecinco con el Reencuentro del legendario programa Crónicas Marcianas, que en su momento supuso un hito en el imaginario popular televisivo.

En una especie de nostálgico homenaje en el que no faltaron la mayoría de los colaboradores que auparon el programa a lo más alto hubo tiempo para los recuerdos y, cómo no, también para destapar algunos detalles desconocidos de lo que sucedía detrás de las cámaras...

Nuestro pequeño homenaje a los que ya no están pero que siempre formarán parte de #CrónicasMarcianas 🖤



Por ejemplo, la excolaboradora Pilar Rahola destacó que "el universo Crónicas era un poco la fauna humana, desmelenada, gamberra, transgresora, valiente". Según Jorge Salvador, adjunto a dirección y ambientador musical, "había muchas horas de espera y pasaban muchas cosas en los camerinos que fueron divertidísimas, porque había dos programas: uno era el que se emitía y el otro, lo que sucedía en el pasillo".

Y naturalmente también había tiempo para ocio fuera de plató, tal como destacó Amparo Millares, productora: "Estábamos allí muchas horas juntos y vivíamos cosas muy intensas juntos. Cuando terminas de trabajar a las 2 de la mañana, con esa dosis de adrenalina que te mete en el cuerpo un directo como ese, era muy difícil irte a dormir".

En este punto Carlos Latre confesó que lo que hacían eran irse de fiesta: "Íbamos a un sitio en Barcelona que se llamaba Luz de gas, que era del hermano de Xavier Sardá. Imagínate, nos ponían la alfombra roja cuando llegábamos y encima éramos los Rolling Stones cuando aparecíamos por ahí".





Fue Marta López la que fue un poco más lejos y no se resistió a hablar de otros lugares muy concretos: "Las cosas mejores no pasaban en Luz de gas, pasaban en el Hotel Condes de Barcelona", explico entre risas mientras Santiago Segura, sin pelos en la lengua, contó que este hotel era el lugar de encuentro de muchos: "Mucha gente se relacionaba allí y tenían sus escarceos y sus cosas, era un no parar el Condes de Barcelona…".

En resumen, como compendió la bailarina Marbelys Zamora, "nada era normal" en Crónicas Marcianas.

Y así lo volvió a demostrar en su Reencuentro tantos años después. No en vano, le dio el liderazgo a Telecinco como antaño en los audímetros, alcanzando cifras de 14.2% de share y 1.296.000 espectadores. A estas horas, Antena 3 hizo un 13.6% y 1.259.000 para Hermanos y en La 1 de TVE MasterChef Junior anotó un 8.1% y 646.000.