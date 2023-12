Filtran otras fotos pornográficas de Bárbara Rey y se incendia el culebrón

De Viernes ya es un nuevo Deluxe y se nutre del morbo y la polémica para intentar recuperar una audiencia que, de momento, le da la espalda y por eso ponen “más madera” a la caldera.

De Viernes ya es el nuevo Deluxe de Telecinco. No es un programa blanco. No es un programa familiar. No es un espacio de entretenimiento, es eso; un Sálvame Deluxe pero (de momento) sin Jorge Javier Vázquez. Y los de Santi Acosta han encontrado un filón en alimentar el morbo de los encuentros sexuales de Bárbara Rey con el Rey emérito Juan Carlos como tirón principal.

Durante toda la semana distintos programas de Mediaset España (Vamos a Ver, TardeAR, Socialité…) han estado ‘cebando’ a los espectadores con la posibilidad de que el hijo de la vedette, el verdugo de turno Ángel Cristo, además de destrozar a su madre o hermana Sofía iba a mostrar los vídeos íntimos de Bárbara Rey y el entonces Jefe del Estado que él mismo habría grabado .

Pero no han sido estas las fotos que han visto la luz sino las de la artista con un amante con el que incluso se llegó a especular sobre una posible boda, el deportista Frank Francés. Unas fotos que fueron tomadas hace ahora la friolera de 23 años.

Unas imágenes nunca vistas hasta ahora y que Cristo Jr grabó sin ayuda de terceros y que fotografía a su madre con la persona con la que, tal y como reconoció la artista, lo pasó "mejor en la cama". Como en el caso del Emérito, fue la vedette la que pidió a su hijo la que hiciera el robado, pero esas fotos no se publicaron jamás por un tema meramente económico.

El robado pactado de Bárbara Rey y el tenista Frank Francés. FOTO: Mediaset.

Las instantáneas se tomaron en una playa en Mónaco. Se ve a los dos protagonistas desnudos y en actitud que traspasa los límites. Eran una fotos robadas pactadas, así que el autor de las mismas no tenía necesidad de esconderse por lo que se tomaron muy cerca y sin necesidad de zoom que podría distorsionar la imagen. Se trata de unas fotos muy explícitas.

Ángel Cristo, su doble moral

Pese al cebo generado y el morbo que planteaban a los espectadores, lo cierto es que el programa de la primera cadena de Mediaset, en su segunda entrega, no lograba superar a su rival y Antena 3 se imponía con La Voz (14’8% de cuota de pantalla) por el 12’7% de share que se anotaban Santi Acosta, Beatriz Archidona y los líos de Ángel Cristo Jr y familia.

Cristo dijo en el programa de Telecinco que se sintió "usado" con fines que "no le gustan", pero lo llevó a cabo -dice- por hacer lo que su madre le decía. Lo que no sabemos es si le gusta o no el dineral que está cobrando por su participación en De Viernes, el programa mostraba a los telespectadores fotos no aptas para menores que “la revista Interviú finalmente no adquirió por pedir una cifra desorbitada”, según explicaba el presentador.

Las imágenes fueron tomadas en el verano del año 2000. La relación entre Bárbara Rey y pero la relación entre ambos apenas duró un año. El joven tenía 19 años cuando hizo las imágenes, siendo la actriz y el deportista totalmente conscientes de que su hijo tomaba las fotografías mientras tocaba a su pareja.