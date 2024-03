Los "test en la basura" de Alejandra Rubio explotan en la cara de Sandra Barneda

Mucho se habla de la teoría de la conspiración en torno a Kate Middleton pero lo de la hija de Terelu Campos está alcanzando unos límites (a nivel doméstico, eso sí) que superan la ficción.

La incipiente historia de amor entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está dando bastante más de sí de lo que les gustaría a los dos protagonistas hijos de Terelu Campos y Mar Flores, respectivamente.

Vale que la relación sorpresa entre ambos era carne de cañón por el morbo que suponen sus apellidos pero la historia está tomando derroteros que ni la teoría de la conspiración de Kate Middleton.

La última escena del vodevil fue la presunta compra de test de embarazo por parte de Alejandra que en un primer momento provocó la risa incrédula de ella y la cara de espanto de él cuando los reporteros de calle fueron a buscar su opinión.

Horas después, Rubio se sentó en el plató de Así es la Vida en el que colabora y se mostró bastante más enfadada denunciando públicamente que "no se puede permitir todo".

Cabe señalar que en su momento se dijo que la joven se había llevado los test que compró en la farmacia envueltos en un papel oscuro y que parecía preocupada tras "solicitar la marca más fiable e inmediata del mercado".

Datos a los que la nieta de María Teresa Campos no daba crédito asegurando que todo era "una barbaridad": "Que se tenga que poner estos titulares y se hable así… No sé qué me falta más... ¿Que me busquéis en la basura?".

Aunque no sabe si este tipo de cosas son legales ha decidido informarse al respecto: "Tiene que llegar un punto en el que ya se pare los pies a algunas personas. No se puede permitir todo, no he puesto una demanda en mi vida, pero tiene que llegar el momento que alguien diga hasta aquí, porque no sé a dónde vamos a llegar más".

En cuanto a su posible embarazo aclaraba que "no se puede decir esto a la ligera, no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso".

Tampoco se da el caso de que el asunto siga interesando demasiado a los espectadores de Así es la Vida de Sandra Barneda y César Muñoz. O al menos eso parece desprenderse de los datos que registró el programa de Telecinco este miércoles, bajando al 9.3% de share y 862.000 espectadores, los datos más bajos de los últimos tres días.