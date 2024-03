Lydia Lozano desmonta a Genoveva Casanova por aprovechada y pone a arder TVE

La amiga de Federico X está en todos los titulares ahora que se ha convertido en fichaje estrella de lo nuevo de Antena 3 pero su estrategia tiene un objetivo y víctimas colaterales.

Lydia Lozano está indignada con el comportamiento que Genoveva Casanova está teniendo con la prensa y con el público en las últimas semanas y así lo dejó claro hace unos días. Pero la última portada de la ex de Cayetano Martínez de Irujo prácticamente disfrazada y tapada como un esquimal paseando a su perro para intentar no ser vista (ya antes se había tapado con un manta y posteriormente se había escondido en un maletero) ha terminado de sacar de quicio a la veterana periodista del corazón y ex de Sálvame.

Desde su nuevo programa, el Mañaneros de Jaime Cantizano en La 1 de TVE, Lozano quiso recalcar que lo que está haciendo Genoveva es una tomadura de pelo en toda regla para sacar la mayor cantidad de dinero posible.

Los colaboradores comentaban la última de Genoveva, con gorra, gafas de sol, mascarilla y un abrigo de sherpa y nadie entendía ese empeño en ocultarse a toda costa después de haberse hecho público su fichaje por El Desafío de Antena 3.

Pero Lydia, veterana en estas lides, volvía a cargar contra ella: "Cuanto más tiempo estés en casa, más ceros vas a cumular en tu banco. Cuanto más tiempo estés que no te ven, si estás con ojeras, por eso lleva esa mascarilla, esa gorra... ¡Eso es ridículo! Lo que está haciendo esta chica es ridículo", manifestaba indignada para añadir, "o sea, por favor, la primera que da la noticia es su revista de cabecera, no lo da un comunicado, ni el programa, lo da ¡Hola!" en relación a la forma en que se dio a conocer su nuevo proyecto en Atresmedia: "¡Esto es vergonzoso!".

Las contradicciones de Genoveva Casanova para sacar más dinero, según Lydia Lozano

En este punto adelantó que "hay una rueda de prensa y ahí te preguntan de todo. Esta chica espero que cuando vaya a la rueda de prensa de su programa no diga: del Rey, no" y auguró en forma de pregunta retórica: "¿No crees que vamos a ver las primeras declaraciones en ¡Hola! bien pagaditas?", eso sin contar lo que va a ingresar por El Desafío.

Pero si hubo algo que sacó de sus casillas a la ex de Sálvame fue una frase de la revista que publicó sus fotos "de incógnito": "Obligada a salir de su retiro para cumplir sus compromisos profesionales".

Ahí ya no pudo más y estalló: "¡Esto es vergonzoso! Estamos todos aquí obligados... Si trabajar es maravilloso. ¿Entiendes? No te obliga nadie" clamó mirando a cámara para tildar de aprovechada a Genoveva Casanova con un duro mensaje: "Y, por favor, menos mal que ya sacas al perro porque tu portero estaba harto de sacar al perro, que me he enterado yo".

Una indignación que pareció conectar con el público de Mañaneros este miércoles ya que el magacín matinal de La 1 de TVE subió hasta el 8.9% de cuota de pantalla y 268.000 espectadores, sus datos combinados más altos desde el 26 febrero.