Los consejos de Sandra Barneda para evitar peleas en la mesa navideña arrasan

Es un clásico de estas "fiestas tan nuestras" de ayer, hoy y siempre y cuando se acercan las fechas señaladas siempre hay todo tipo de consejos para intentar tener "la fiesta en paz"...

Se supone que son fechas señaladas donde debería reinar la paz y la concordia, sin embargo las reuniones navideñas no siempre terminan de la mejor manera. Estas fiestas "tan nuestras" son también famosas por las discusiones familiares y conflictos varios.

Es por eso, que cada año surgen miles de listas de consejos para intentar tener "la fiesta en paz", nunca mejor dicho, aunque no siempre resultan eficaces.

Sea como fuere desde el equipo de Así es la Vida este lunes Sandra Barneda y sus colaboradores quisieron poner su granito de arena para lograr si no la paz en el mundo, por lo menos la paz en la mesa de Navidad de cada familia.

Y no se les dio nada mal porque el programa de sobremesa de Telecinco comenzó la semana que termina en Nochebuena de la mejor manera posible: subiendo en los audímetros hasta el 10.6% de cuota de pantalla y 1.013.000 espectadores sus datos más altos desde hace más de un mes.

Entre otros, Sandra Barneda aconsejó cambiar de tema, a cualquier precio, cuando surja alguno susceptible de generar controversia en la mesa. Si es preciso, sugirió, levantándose de la silla, lo que sea con tal de evitarlo. Y recordar un dicho en inglés que viene a señalar que es "mejor ser agradecido o ser mono que tener la razón".

Para Antonio Casado hay varias cosas importantes: "Primero, no hablar de fútbol. No hablar de política. No hablar de religión... No hablar, vamos. Comer y callar, es la única forma", ironizó con mucha guasa.

Alejandra Rubio no quiere que le pregunten por "sus amores" en la mesa de Navidad

Alejandra Rubio coincidió con él en no hablar de religión, ni de política y tampoco de novios/novias porque es muy recurrente que en Navidades tu familia te diga ¿y cómo vas de amores? Creo que eso no los tendríamos que ahorrar, nos iría mejor".

También recurrió a los clásicos no hablar de "religión, política ni fútbol" José Antonio Avilés, aunque él añadió "si se pude, elegir los comensales con los que te sientas en la mesa.