Sandra Barneda se revela en directo contra las decisiones de Mediaset

La presentadora del programa ‘Así es la vida’, que ocupa la sobremesa de Telecinco, sufre constantes altercados entre los colaboradores que le hacen estallar contra la dirección.

Cuando Mediaset tomó la decisión de incorporar a Ana Rosa Quintana a la parrilla de las tardes, reduciendo el periodo de emisión de Así es la vida para dar paso a TardeAR, los momentos de tensión no han parado de sucederse entre los colaboradores, que tienen menos tiempo para aportar sus opiniones sobre los temas del día.

Son muchas las ocasiones en que la presentadora de Telecinco, Sandra Barneda, ha expresado públicamente su deseo de tener más minutos en su programa y en más de una ocasión se ha visto obligada a cortar a los invitados: "No vamos a comentar nada más porque nos tenemos que ir. Es un programa muy comprimido", explicaba hace unas semanas mientras entrevistaba a un invitado.

Intervenciones sin respeto

La situación se ha repetido ahora cuando el programa comenzaba a cebar la entrevista de Isa Pantoja en De Viernes, y José Antonio Avilés pedía la palabra, alegando tener información de fuentes cercanas a la tonadillera que hablaban del malestar que le habría provocado la noticia. “Me dicen que, en el momento que está Isabel Pantoja madre, ya era lo que le faltaba, van a acabar con ella”, explicaba.

Un testimonio del que el resto de sus compañeros ha querido opinar, sin respetar el turno de los otros y que ha provocado la tensa reacción de Avilés, que pedía a otra compañera que guardase silencio. La reacción de Sandra Barneda no se ha hecho esperar y ha tomado la palabra para poner orden. “Es que os pasáis, tenéis tanta prisa por hablar y no nos dejáis digerir la información. No vayáis con prisa, sabemos que es corto el programa, pero intentamos contar bien las cosas”, explicaba la también presentadora de La isla de las tentaciones. “Pasáis muy rápido y no podemos asimilarlo”, añadía César Muñoz, el copresentador del espacio.

🔴 La queja de Sandra Barneda en Telecinco que señala directamente a Ana Rosa https://t.co/NNeUAVpalH — TVienes (@TVienes_) December 8, 2023

No es la primera vez ni será la última que la ex pareja de Nagore Robles se vuelva a enfrentar a este tipo de situaciones en pleno directo, pero por el momento no parece que la escasa duración del programa vaya a variar en la parrilla de Telecinco y menos aún recuperar las 3 horas que tuvo al inicio de la temporada.