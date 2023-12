El enfado de Alejandra Rubio con Jesús Manuel Ruiz sale redondo a Sandra Barneda

El cruce de dardos, acusaciones y palabras gruesas entre la hija de Terelu Campos y el colaborador de ESdiario está sentando de maravilla al programa de Telecinco telonero de Ana Rosa.

A Las Campos no les ha gustado demasiado que la gran amiga íntima de María Teresa Campos hasta el final, Meli Camacho, rompiera su silencio en la revista Semana y desvelara detalles que no terminan de dejar bien del todo a las hijas y nieta de la presentadora.

Desde entonces, sobre todo Alejandra Rubio y Carmen Borrego, desde sus altavoces en Telecinco han sido muy críticas con Camacho y se han mostrado muy molestas con todos los detalles que ha dado al respecto Jesús Manuel Ruiz desde ESdiario.

Tanto es así que entre el colaborador de este diario y la nietísima se ha generado estos días un cruce de palabras y acusaciones al que el programa de Sandra Barneda Así es la Vida ha estado dando promoción con gran entusiasmo.

Como Alejandra Rubio y Carmen borrego contestan a las informaciones de Jesús Manuel Ruiz en ESdiario from ESdiarioTV on Vimeo.

Y no es para menos, porque con las contestaciones de Alejandra Rubio a Jesús Manuel Ruiz desde el plató de Así es la Vida, el programa de Barneda ha logrado mejorar bastante sus registros en los audímetros.

Sin ir más lejos, este miércoles con el televisado enfado de la hija de Terelu Campos Así es la Vida se aupó hasta el 10% de cuota de pantalla y los 961.000 espectadores, las cifras más altas desde el pasado 29 de noviembre para el magacín telonero del TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Entre otras cosas, Alejandra Rubio contestó a Jesús Manuel apuntando que "cuando lo he leído me ha hecho gracia, pero ahora que lo he oído sinceramente me ha dolido. Se ha pasado de la raya con muchas cosas, pero me da más pena por él que por mí".

"La gente no me conoce. Tú no me conoces ni me vas a conocer y eso la magia de la televisión", continuó agradeciendo el artículo al hacerle "crecer más y ser más grande" y concluyendo con el clásico: "Recuerda que lo que dice Juan de Pedro dice mucho más de Juan que de Pedro".