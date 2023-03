El responsable de que Isa Pantoja no haya llamado a su madre tiene nombre

Orgullosa por el inicio de concurso que ha hecho Asraf Beno en Supervivientes, Isa Pantoja acudió este viernes al plató de El programa de Ana Rosa para comentar la primera gala del reality y confesar cómo lleva la ausencia de su prometido.

Un arranque en el que el modelo ha tenido muy presente a su novia, emocionándose al saltar del helicóptero y cumplir por fin un sueño que se le llevaba resistiendo dos años. "Le vi con muchas ganas y mucha fuerza y siento por él que esté en el equipo perdedor y tenga que vivir en Playa Fatal pero yo me alegro porque así podrá destacar en supervivencia y espero que haga fuego porque se ha preparado para ello", aseguró la hija de Isabel Pantoja.

Tan enamorado está Asraf de Isa que el objeto que ha elegido para llevarse a la isla es una muñeca de la princesa Jasmine que le recuerda a ella. Un gesto de amor con el que la colaboradora se ha sonrojado, confesando que ella tiene a su príncipe Aladdin en su mesita de noche: "Lo de que nos parecemos a Jasmine y Aladdin es una cosa que dijimos desde el principio cuando nos conocimos, me gusta mucho la película y el rollo ese me gusta y físicamente me recuerda mucho, pero no tenemos todavía ni el genio ni la lámpara".

Sin embargo, y como ha asegurado tras las bromas de sus compañeros, no tienen pensado vestirse como los personajes de Disney en su boda, aunque desvela que sí "será todo árabe y con esos decorados de Aladdin".

Joaquín Prat hace una importante advertencia a Isa Pantoja sobre los paparazzi

Un cachondeo que continuó cuando Joaquín Prat le advirtió que ahora que Asraf está en Supervivientes los paparazzi "van a estar siguiendo tus pasos. ¡Ten cuidado!". Algo que ella se tomó con humor, asegurando entre risas "¡Qué te crees que yo no lo sé!" antes de recalcar que se portará bien durante la ausencia de su prometido.

Además, y aprovechando su presencia en el programa, Isa admitió que no ha hablado con su madre desde que llegó de su exitosa gira por Norteamérica esta semana. Algo que extrañó a sus compañeros, ya que teniendo buena relación como tienen lo normal sería que la hubiese llamado para preguntarle qué tal el viaje, pero como ha confesado la hija de Isabel Pantoja, tiene un motivo de peso para ello: "Quería haberla llamado, pero como estaba super nerviosa por esto de la isla no he podido. A ver si uno de estos días la llamo, pero hasta ahora solo tenía cabeza para pensar en Asraf y solo hablé con Anabel (Pantoja) para preguntarle una cosilla", explicó.

Isa Pantoja no piensa hablar de Asraf con su madre

Cuando Isabel Rábago le ha preguntado si no pensaba hablar con su madre del concurso de su novio como exsuperviviente que es la tonadillera, ella fue muy clara y reveló que "no piensa sacarle el tema porque no es ningún secreto que Asraf y mi madre no tienen relación y no quiero que le vinculen con eso".

Sin embargo, y aunque todavía no ha hablado con ella, la peruana sí sabe que el estado anímico de la tonadillera "es bueno porque su éxito en América ha sido enorme y ha llegado cargada de energía".