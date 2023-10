Nuria González, rota tras la muerte de Fefé, frente a la "pena" de sus hijastros

Aunque en los últimos tiempos estaba retirado por problemas de salud su familia no esperaba que se fuera tan pronto. Su viuda está destrozada y los hijos mayores tienen algo que decir.

Este miércoles a primera hora la noticia del fallecimiento del popular empresario y naviero Fernando Fernández Tapias a los 84 años de edad tenía de luto el mundo empresarial, deportivo y de la crónica de sociedad.

Una noticia de gran impacto, sobre todo para toda su familia (y su esposa, Nuria González) que no esperaban tener que despedirle todavía.

Retirado de la vida pública en los últimos tiempos, Fefé estaba casado con la socialité Nuria González desde 2002, con quien tuvo dos hijos, Iván (20) y Alma (16), que no se han separado de su lado hasta el último momento. A todos juntos se les vio salir del domicilio familiar rotos de dolor.

El cuerpo del empresario será velado en el Tanatorio de la localidad madrileña de Tres Cantos y su funeral tendrá lugar este jueves a las seis de la tarde.

Las imágenes de su viuda saliendo del domicilio familiar completamente hundida tras el fallecimiento de Tapias conmocionaron a todo el mundo. Tal y como comentó Carmen Borrego, amiga de su entorno, la muerte ha sido completamente inesperada a pesar de los baches de salud que había tenido en los últimos meses.

Nuria, acompañada por su hijo Iván y resto de familiares, salía de la vivienda que compartió con el empresario para dirigirse al tanatorio y recibir allí el calor y cariño de todos sus seres queridos. Con el rostro al descubierto, no podía ocultar su dolor, tal y como explicaron las diferentes personalidades que visitaron la casa del matrimonio.

Los hijos mayores de Fernández Tapias no pudieron despedirse de él

Los otros hijos del empresario fallecido, los que tuvo con su primera mujer, se mostraron apenados porque no pudieron despedirse de él. Así lo señaló Makoke este mismo miércoles en el plató de Así es la Vida.



Según la colaboradora de Telecinco, la pasada noche Fernando Fernández Tapias no se encontraba bien, alguien cercano a los hijos mandó un mensaje diciendo que se encontraba mal pero ellos no lo vieron.

Antonio Montero por su parte, recordó que Fernández Tapias se casó tres veces y que con cada separación ha habido una "gran polémica familiar": "Al final, en realidad es el dinero, desgraciadamente, lo que ha motivado estas cosas". De hecho, aseguraba que "parte de la familia" quiso "inhabilitarle".



No lo consiguieron y Makoke apuntaba que si sus hijos lo intentaron fue "porque se estaban cometiendo cosas que no coincidían con las ideas del padre".

Además, explicó el motivo por el que no acudieron a la vivienda a despedirse de Fefé: "No se han podido acercar porque desde 2019 tienen prohibida la entrada en el domicilio de su padre".