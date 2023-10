Las mentiras de Telecinco sobre Adriana Abenia que provocaron su veto al canal

Hasta ahora no había visto la luz la verdad sobre la salida de la reportera por la puerta de atrás de Sálvame. Lo hizo por respeto y agradecimiento, pero finalmente la otra versión ve la luz

Adriana Abenia ha sacado nuevo libro sobre los momentos más importantes de su vida personal y profesional y se encuentra en plena gira mediática para promocionar La Vida Ahora, tal como se pudo ver este jueves en Pasapalabra, donde está estos días como invitada del programa de Roberto Leal en Antena 3.

Además Abenia ha concedido varias entrevistas, en las que ahonda en algunos capítulos de su libro, como el que dedica a su marcha de Sálvame, programa con el que se dio a conocer al gran público como reportera pero del que salió por la puerta de atrás.

De hecho, su salida del extinto magacín de Telecinco tuvo mucho que ver con que se truncara su fichaje por Supervivientes en 2011 para un puesto que terminó llevándose Raquel Sánchez Silva en su lugar.

En declaraciones a El Confidencial, cuenta ahora la verdad sobre su salida hace 12 años de Sálvame y cómo mintió para proteger a la productora, La Fábrica de la Tele. Y es que en ese momento se dijo Abenia había dejado el formato para “cambiar de registro y buscar nuevos retos profesionales”, sin embargo, fue una decisión tomada por los directivos: “Me dijeron que había agotado mi personaje”.

Según relata ahora, "lo que más me dolió fue que no me dejaran despedirme. Yo le debía a la audiencia un último día. A pesar de todo lo feo, decidí protegerlos a capa y escapa. Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos de mi vida, pero hay derrotas que hay que celebrar con todo el alma. Nunca más volví a sintonizar Telecinco en esa franja”, ironizó sobre su "veto" particular a la cadena de Mediaset.

La "mentira" sobre Adriana Abenia frustró su fichaje por Supervivientes

En otras palabras, que Adriana Abenia ocultó el verdadero motivo de su marcha “por agradecimiento” a quienes “me lo habían dado todo”. La mentira se hizo pública y jugó en su contra cuando se estaba fraguando su salto a Supervivientes como presentadora: “Les defraudé. Cuando leyeron que me había marchado de Sálvame para no encasillarme, se creyeron la mentira. De todo se aprende y a mí incluso eso me sirvió”.