Cristina Pardo da la campanada con un vestido que enseña casi más que Pedroche

La flamante presentadora de las Campanadas de Antena 3 se dejó caer por "El Hormiguero" con otro inenarrable modeito que le ayudó a calentar el ambiente pero la periodista se lo pone difícil

Como cada año algunos días antes de dar la "campanada" en las Campanadas con sus siempre impactantes y escuetos estilismos de Nochevieja, Cristina Pedroche suele acudir de visita a El Hormiguero de Pablo Motos para calentar motores y generar más (todavía) expectación.

Y en su visita al plató de Trancas y Barrancas tampoco suele defraudar su modelito... como volvió a suceder este jueves.

Vamos, que en la entrevista para comentar los detalles de su vestido para dar las Campanadas apareció con un rompedor look que dejaba ver la ropa interior roja que llevaba debajo, con la que se supone que debemos empezar el año para tener buena suerte. Como no podía ser de otra manera Pedroche también habló de las críticas que recibe cada año por su vestuario en Nochevieja: "Me dicen: siempre vas desnuda, es que no te puedes poner ropa. Bueno, pues hoy vengo de cuello vuelto", dijo con no poca mala leche.

Cristina Pardo también "enseñará" este año en las Campanadas

Claro que este año a Cristina Pedroche parece que le puede salir dura competencia en Atresmedia. Y es que si ella desveló que su indumentaria no estará hecha de tela y que tendrá "vida", la colaboradora de El Hormiguero Cristina Pardo (que dará las Campanadas desde La Sexta junto a Dani Mateo) también quiso compartir con sus compañeros su impresionante look con el que espera sorprender a los espectadores.

Nada más comenzar la tertulia de actualidad de los jueves, Pablo Motos le solicitaba también a ella alguna pincelada de su indumentaria: "Yo doy las Campanadas en La Sexta, que es una cadena que tiene la peculiaridad de que también importa cómo va vestido el hombre, porque ya sabéis que Dani Mateo se disfraza y es toda una incógnita hasta el último momento", comenzó bromeando la conductora de Más vale tarde, diferenciándose así del resto de canales.

📺 Acompáñanos para dar la bienvenida al nuevo año junto a @DaniMateoAgain y @cristina_pardo. 📆 pic.twitter.com/oH9PVSMJFP — laSexta (@laSextaTV) December 18, 2023

En cuanto a su vestido, Pardo se mostró en todo momento muy satisfecha con el resultado: "Estoy contentísima, me veo mejor que con 20 años, te lo digo en serio. Me lo ha hecho Alejandro de Miguel, el mismo diseñador del año pasado, que siempre me deja que digo 'uy, pero si esta no soy yo".

Pardo tenía fotografías de la última prueba de vestuario, unas instantáneas que no dudaba en mostrar a sus compañeros, dejando impactados a todos ellos. Tamara Falcó era la primera en echarle un vistazo, quedándose auténticamente sin palabras. La reacción de Motos era probablemente la más llamativa: "¡Pero bueno! ¿Perdona? ¡¿Perdona?!", exclamaba atónito.

Nuria Roca también alucinaba y Juan del Val iba más lejos: "¡qué pibón!". "Impresionante... Oye, te voy a decir una cosa, no serás la Pedroche, pero enseñas un poquito...".

"Hombre, esos abdominales hay que enseñarlos", sentenciaba la marquesa de Griñón, dejando claro la parte que Cristina Pardo mostraría. Así lo confirmaba ella: "Yo tengo el listón tan bajo de enseñar que a nada que se vea la uña del dedo gordo del pie ya estoy enseñando".