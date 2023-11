Juan José Ballesta rompe su silencio: "Tengo la conciencia muy tranquila"

El actor se ha pronunciado antes de su cita con la Justica, que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Parla, tras haber sido acusado de agresión sexual el pasado octubre.

Juan José Ballesta ha hablado. El actor, protagonista de El Bola, ha concedido una entrevista a la revista Pronto y ha roto su silencio sobre la polémica en la que está inmerso. El madrileño fue acusado el pasado octubre de agresión sexual por una presunta amiga de su infancia. Tras esto, ha permanecido alejado del foco mediático, refugiado en la casa de su madre. Hasta ahora. El intérprete tiene que comparecer el próximo 7 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Parla en calidad de investigado.

Ante esta inmediata cita, Juan José ha querido hablar y ha reconocido que tiene la conciencia "muy tranquila", porque dice ser "inocente, no he cometido ningún abuso sexual. No tengo nada que ver con todo eso. Estoy deseando que llegue el día 7 para demostrarlo ante la justicia. Esa mujer miente. No la conozco de nada. Su única intención es hacerme daño, no lo entiendo. Pero te aseguro que me encuentro bien y muy tranquilo", señala en declaraciones a la citada revista.

El actor se encuentra en un momento personal complicado, pero asegura que está centrado "en mi familia y en mi trabajo, porque estoy grabando una serie para Netflix. Hace unos días estuve trabajando en Sevilla, pero no me dejan hablar todavía de esta producción". Pese a estas buenas noticias en el plano laboral, Ballesta reconoce que no están siendo semanas fáciles, pues ha llorado mucho en todo este tiempo: "Es que esto es una injusticia, me duele lo que se intenta hacer conmigo, te repito que soy inocente. No tengo nada que temer, pero la situación es muy incómoda. Eso sí, confío plenamente en la justicia. Tengo la conciencia muy tranquila", sentenciaba.

Todo se remonta al pasado octubre. Una 'amiga de la infancia' de Juan José Ballesta denunciaba al actor por un presunto delito de agresión sexual. Y la noticia saltaba a todos los medios. La supuesta víctima declaró que ambos compartían amistad desde hacía años y que incluso habían sido vecinos. Según su versión, el actor y ella se encontraron en un cajero automático después de una noche de fiesta, momento en el que él, supuestamente, aprovechó para meter la mano en su ropa interior. La abogada del madrileño, Beatriz Uriarte, aclaró a Europa Press que su cliente no conoce a la denunciante, por lo que la teoría de que son amigos desde hace años sería falsa. Sin embargo, la denuncia existe, por lo que Ballesta tendrá que declarar el próximo martes 7 de noviembre ante el juez.

Cuando saltó esta noticia, los distintos programas de televisión dedicaron un espacio a este asunto. En Espejo Público, el matinal de Antena 3, incluso, contó con la abogada penalista Beatriz De Vicente para analizar, en ese momento, a qué penas podría enfrentarse Ballesta. Todo dependerá de la gravedad de los hechos. De 1 a 4 años de prisión sería por un delito tipo básico de agresión sexual. Si no hay violencia o intimidación cambia, pero sí hay penetración la pena puede subir a los 5 años.