Nuria González acude al funeral de su marido con seguridad

Algunos medios de comunicación y mal documentados aseguran que que los hijos mayores no han sido invitados. Craso error. Isabel Preysler volvió a generar gran expectación... como siempre.



Es el último adiós a Fernando Fernández-Tapias en la Iglesia de San Francisco de Borja en Madrid. Viuda, y sus hijos (de los tres matrimonios) rezan por la eterna alma del naviero. Nuria González arropada por su su madre Celina, su hermana Yolanda y sus dos hijos Alma e Iván. Y dirigentes del Partido Popular con el que está vinculada sentimental y políticamente. Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Pastor y Ana Botella. Su gran amigo Alfonso Díez ha sido de los primeros en abrazar a la viuda de Fernández-Tapias. Carla y Caritina Goyanes junto a su madre arropan a Nuria. La gran expectación como siempre la ha generado Isabel Preysler.

Los hijos mayores de Fernando Fernández-Tapias están en un parte de la Iglesia. La parte de Nuria y sus dos hijos en otra. Colas interminables para dar el pésame a González. Diferentes metros para los hijos. Los tres hijos mayores asisten al funeral. Los nacidos del primer matrimonio. Los dos del segundo también. Están en el ala derecha con miramiento al altar. Todo muy religioso.

Nuria y sus hijos están custodiados por un guardaespaldas. Las cartas de amenazas de los últimos días la han puesto en aviso. El seguridad vigila a cada persona que se acerca a Nuria y sus dos hijos. El director de televisión Raúl Prieto y su marido Joaquín Torres acompañan a González.

Torres es amigo de de la familia de tiempos de antaño. Los de su padre. Compañeros del mundo de la construcción. Joaquín Torres fomentó la relación con Fernando y Nuria. Y Raúl Prieto hizo magia con la amistad. Como siempre. Varita que toca la convierte en otra cosa. Ya lo hizo con algunas presentadoras como Emma García en Viva la Vida. La convirtió. Después llegaron tiempos unamunianos y regresó la chica becaria de A tu Lado. La mujer sin luz. Y se esfuerza. La dirección y su séquito no acompañan.

Los hijos mayores de Fernando Fernández-Tapias no tenían que ser invitados

Los dos bandos en la familia de Fernando Fernández-Tapias no se miran. Distantes. Son dos familias. Los hermanos no se conocen. Los hijos de Nuria González están muy afectados. Los otros a su manera. Han acudido al funeral de su padre y organizado por su viuda. Asisten porque quieren. Nadie los tiene que invitar. Esto no es un convocatoria. Algunos medios de comunicación y mal documentados aseguran que que los hijos mayores no han sido invitados. Craso error. La Iglesia es la Casa De Dios y no se invita. Ni se prohíbe la entrada. Asiste quien quiere. No se puede prohibir la entrada a una iglesia por parte de un feligrés o clientes habituales del rezo.

La música clásica ameniza la despedida al hombre que supo jugar con la vida. Con los dos aromas de la existencia. Con sus luces y su sombras. La vida de Fernando Fernández-Tapias.

Nuria González abandona junto a sus hijos la iglesia por la puerta principal. Los otros hijos de Fernando Fernández-Tapias por la puerta lateral. Mal llamada “puerta de servicio”.