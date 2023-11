El (amor) 'secreto' mejor guardado de Blanca Suárez ya es 'oficial' en redes

La actriz abrió su corazón a Vicky Martín Berrocal en su podcast 'A solas con...', donde confesó algunos de sus temores y habló abiertamente de "mi marido", que así llama a Javier Rey.

Ser actriz también supone estar en el foco mediático, pero más allá de aparecer en alguna película o serie. La vida personal de Blanca Suárez, por ejemplo, siempre ha estado en el objetivo de los medios. De la intérprete madrileña se han conocido todos los líos y los novios que ha tenido, así como a sus amigos personales; y eso que ella nunca ha sido muy amiga de hablar públicamente de ello. Pero siempre acaba saliendo algún que otro detalle a la luz. Ahora, Blanca está en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesionalmente. Y así lo contaba en el pódcast A solas con... de Vicky Martín Berrocal.

A los éxitos cinematográficos recientes con el estreno de su última película Me he hecho viral, se le suma su noviazgo con Javier Rey. Una historia de amor que va viento en popa. De hecho, poco se ha sabido de la pareja estos últimos años, llegando incluso a especularse que se había producido una ruptura. Pero nada más lejos de la realidad. La actriz esquivaba las preguntas que la relacionaban con Javier, señalando que ella nunca hablaba de su vida privada. Hasta ahora.

La historia de amor de Blanca Suárez y Javier Rey

Y decimos hasta ahora porque, al parecer, la pareja ha decido dar un paso más en su relación y formalizar, de manera pública, un romance que lleva siendo estable desde hace tres años. Y lo han hecho tanto en redes sociales como ante los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el primero en dar el paso fue Javier Rey, quien publicó en Instagram una fotografía de Blanca el día de su cumpleaños para felicitarle. La imagen de la actriz, en blanco en negro, y un sencillo mensaje '35', fueron suficientes para 'formalizar' su relación a ojos de la sociedad. Además, la madrileña correspondía a este mensaje con un breve "oh".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por j a v i e rr e y (@javierrrey)

Después le tocaría el turno a la propia Blanca, quien abriría su corazón como nunca lo había hecho antes a Vicky Martín Berrocal en su podcast. La actriz habló sobre cosas personales y dio detalles sobre su relación: "He contado más cosas de mí misma durante esta charla que en cualquier otra entrevista". En este espacio, la intérprete reconoció haber sufrido por amor, así como que le habían roto el corazón en varias ocasiones. "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona", explicaba Blanca sobre su noviazgo.

Durante los 50 minutos que dura esta charla con la conocida diseñadora, la actriz madrileña se refería siempre a Javier como "mi marido". Un apelativo que hizo saltar las alarmas ante una posible boda secreta, pero que la intérprete de El Internado se encargó de desmentir: "No me he casado, pero es mi esposo", confesó entre risas. Cabe señalar que desde los inicios, la pareja prefirió mantener en la más estricta intimidad todo lo que tenía que ver con su romance. Su relación, sin ir más lejos, podría compararse a un amor de película. Se conocieron mucho antes de iniciar su relación. La primera vez que coincidieron fue en 2016, durante el rodaje de Lo que escondían sus ojos, una serie en la que ella interpretaba a la aristócrata Sonsoles de Icaza y él daba vida al diseñador Cristóbal Balenciaga.

Volverían a reencontrarse tres años después, en el rodaje de El verano que vivimos, película que ambos protagonizaron y en la que surgió el amor tanto dentro como fuera de pantalla. Los primeros rumores de una posible relación comenzaron a principios de 2020, después de que Blanca Suárez terminase con Mario Casas. Desde el principio han sido muy discretos, aunque no han ocultado en ningún momento que estaban juntos.