Ion Aramendi rebasa los límites de la chabacanería a pedo limpio y la "caga"

Mientras Ana María Aldón entraba en brote y necesitaba la intervención urgente del GH Dúo para calmar los ánimos por primera vez en la historia del reality hubo que cortar por armas químicas

La que fuera mujer de José Ortega Cano vivía este domingo una jornada de lo más tensa desde que entró en GH Dúo cuando llegó el momento de posicionarse en contra de alguno de los nominados. Tras decirle a Finito por qué le escogía como concursante expulsado, ambos se enzarzaron en una discusión que le llevó a sufrir un ataque de ansiedad que terminaba con ella acudiendo al confesionario para poder hablar con el presentador Ion Aramendi a solas.

Después de a Ana María Aldón unos minutos hablando con el Súper para que se calmase, Aramendi le preguntaba qué era lo que más le preocupaba y ella, sin pensárselo dos veces, confesaba que su hija era su mayor preocupación. Y es que cuando Ana María entró al concurso, Gema Aldón hacía poco que había roto su relación y, como cualquier madre, le preocupaba cómo podría estar llevando la ruptura sin su apoyo.

Fue entonces cuando la organización del programa sorprendía a la concursante con una videollamada de su hija, a quien también se vio muy emocionada por poder hablar con su madre. La joven le recalcó que se encontraba bien, que "la vida sigue, todo sigue" y le pedía que pensara siempre en positivo, que toda la familia está pendiente de su concurso.

Gema Aldón tranquiliza a su madre hablando con ella en directo

Aprovechando la ocasión, Gema le comentó lo orgullosa que estaba de ver a su madre disfrutando tanto, pasándoselo tan bien y aprovechando esta oportunidad que la vida le ha brindado. Antes de terminar la conversación, quiso aclararle que su hermano José María (el hijo que tuvo con José Ortega Cano) se encuentra muy bien y, para dejarle tranquila, le decía "a mí no me para nadie, mamá", haciendo alusión a que su ruptura no va impedir que siga adelante con su vida.

Una conversación que parece haber supuesto un paso muy importante en el concurso de Ana María Aldón en GH Dúo, ya que se mostró mucho más cargada de energía y con fuerzas renovadas para seguir adelante.

El momento más escatológico de GH Dúo en Telecinco

Claro que Ana María y sus compañeros no lo habían tenido nada fácil la noche de este domingo, en la que Telecinco y GH rebasaron todos los límites de la chabacanería y la ordinariez en vivo y en directo de la manera más escatológica posible.

Todo sucedió durante los posicionamientos y el origen estuvo precisamente en los de Aldón. La ex de Ortega Cano se decantó por Finito: "Me posiciono detrás de él. Hoy mismo me he tenido que levantar de la mesa cuando estábamos comiendo porque no estaba nada cómoda".

Posteriormente, Marc se posicionó también con Finito y fue en ese momento cuando todos los concursantes saltaron indignados tras lo que acababa de ocurrir... y es que Finito se había tirado un pedo.

"¡Qué asco!", gritó Ana María. "Esto es de no haber tenido una educación en su vida. Se ha tirado un pedo delante de todos. Esto es una vergüenza. Todo no vale Ion", apuntó Manuel dirigiéndose al presentador. "Yo no me voy a quedar ahí a tragármelo lo siento", añadió Lucía.

que finito se acaba de tirar un pedo en directo jajajajaja es la maite galdeano en hombre #GHDÚODBT2



pic.twitter.com/72tngdcWKa — telemagazine (@telemgzn) January 21, 2024

"He comido mucho", alegó Finito cuando Ion Aramendi le preguntó qué había pasado. "He comido y tengo la barriga revoltosa; y cuando hablan de mí... ¿qué hago? ¿Me lo quedo dentro y me pongo malo?".

Aramendi optó por seguir tirando del asunto con ironía: "Cuidado porque un pedo puede convertirse en un arma química. Y recuerdo que según el tribunal de La Haya, la utilización de armas químicas está absolutamente prohibida en cualquier contienda... Os dejo un momento para que se airee la situación".

Superando los límites del mal gusto el caso es que los espectadores penalizaron abrir esta nueva puerta en Telecinco y GH Dúo no solo bajó respecto a la semana pasada con un 10.6% de share y 982.000 espectadores (frente al 998.000 y 11%), sino que quedó por detrás de La 1 con Ley del Mar (13.1% y 1.544.000) y de Antena 3 con Secretos de Familia (11.4% y 1.242.000).