Un problema de salud echa a Juan del Val 106 años encima y La Sexta rejuvenece

Que el colaborador de Atresmedia no está pasando por su mejor etapa salta a la vista y quizá por ello Nuria Roca no tuvo más remedio que abordar el asunto y coger el toro por los cuernos.

No está pasando Juan del Val por su mejor semana y así quedó patente este domingo en el plató de La Roca de La Sexta. Su esposa y presentadora del programa no dudó en compartir con sus espectadores que algo pasaba, cuando quiso saber qué tal se encontraba después de casi tener que "ir en andador" al plató. "La verdad es que no ha sido mi semana. Estoy fastidiado de la espalda", reconoció Del Val añadiendo que "a medida que vaya pasando la tarde me iré poniendo mejor o peor".

En este sentido, le reconoció a Nuria Roca que "es cierto" que parece que tenga "106 años" cuando se tiene que levantar. Declaraciones que llegaron después de que Sara Ramos reconociera que tampoco ha tenido su mejor semana, al tener que aguantar la conducta incívica de algunas de las personas que protestan en Ferraz.

En cuanto a la propia Nuria Roca confesó problemillas también, pero en su caso del pasado. La nutricionista Luján visitó el plató para hablar de dietas con los colaboradores del programa y Juan del Val aprovechó la situación para preguntar a los tres hombres y tres mujeres que conforman la mesa si alguno "ha hecho alguna dieta que sabía que no se podía hacer".

Nuria Roca y sus malas experiencias con dietas que son "una barbaridad"

"Yo una vez", admitió su mujer, explicando que su régimen consistía en "tan solo comer huevos". Una experiencia que recuerda "horrible". "Nos ha pasado un poco a todos, esta es la realidad y hay que asumirla", comentó el colaborador apostillando que "hay que ser conscientes de las cosas que son una barbaridad".

Todo tipo de incidentes de los miembros del equipo de La Roca que lograron conectar con su audiencia este domingo en el que el magacín de La Sexta se aupó en los audímetros hasta el 5.7% de cuota de pantalla y 594.000 espectadores, sus cifras más altas desde hace más de un mes.