El problema de Terelu Campos con su App de ligues descalabra a Igartiburu en TVE

Terelu Campos pasó este domingo por el D corazón de Jordi González y Anne Igartiburu, el programa de fin de semana de La 1 de TVE que trata temas de actualidad, y no dudó en hacer una confesión que dio mucho que hablar.

Aunque en más de una ocasión ha comentado que ha intentado ligar a través de plataformas, lo cierto es que la hija mayor de María Teresa Campos ha tomado una drástica decisión que nadie se esperaba.

El programa trataba que Sharon Stone se ha abierto un perfil en una aplicación de citas este 2024 y que, aunque ha tenido algunas citas, no ha cuajado nada... Al hilo de la noticia de la actriz estadounidense que fuera mito sexual internacional, repentinamente Terelu comentó que ella también tiene un perfil en una App de este estilo... eso sí, no la utiliza y ya que estaba aprovechó para lanzar un mensaje.

Terelu Campos no lo duda y se confiesa con la intención de recibir ayuda externa

"Yo voy a aprovechar por si alguien me soluciona el problema; unas amigas me hicieron un perfil en una aplicación, solo se me ven mis ojos, pero no hay manera de quitarme de la aplicación", explicó la colaboradora de televisión.

Y es que, según contó la madre de Alejandra Rubio "cada x tiempo me pasan el dinero, cada vez que abro el email tengo "le gustas a menganito" y a mí no me gusta ninguno" y quiso eliminar su suscripción, pero no lo consiguió: "He escrito a la aplicación y le he dicho que me quiero dar de baja".

Ni con los aparentemente infinitos problemas de Terelu Campos con los hombres logró el D Corazón de la pública remontar el vuelo en los audímetros y este domingo el programa de La 1 volvió a registrar un buen batacazo cayendo hasta el 6.7% de share y 477.000 espectadores mientras a la misma hora su rival directo, el Socialité de Telecinco, anotaba un 10.4% y 656.000.