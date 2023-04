El consejo amoroso de Quique Peinado a Doña Cristina no hace gracia a La Sexta

El colaborador de la cadena verde de Atresmedia se ha metido en un nuevo e inesperado jardín sin flores que no solo ha sorprendido a los que están acostumbrados a verle sino que no gustó.

De los colaboradores habituales de Zapeando de La Sexta puede que el más "serio" de todos sea Quique Peinado. Tal vez por eso el periodista dejó a la audiencia de Atresmedia descolocada este lunes cuando Dani Mateo presentó su nuevo "proyecto" semanal.

"Atentos todos porque después de Nostradamus, Rappel y la Bruja Lola, hay un nuevo vidente en el cosmos", anunció el presentador, convencido de que "va a revolucionar el mundo de la astrología".

Quique Peinado se puso "serio" (más aún) para explicar este nuevo "proyecto": "Es mi nueva faceta profesional, que creo que era un camino que me quedaba por abrir", explica entre bromas y veras el de Vallecas informando de que a partir de ahora se podrá ver todos los lunes "una predicción de todos los signos del zodiaco" en sus redes sociales.

Hola horóscopers. Esta es la predicción de 'El Horóscopo que te dice la verdad' del 17 al 24 de abril. Consulta y difunde la palabra de los astros. pic.twitter.com/m9f4AnPA1n — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 17, 2023

En sus primeras predicciones zodiacales no faltó una advertencia para los Géminis y por ende para la Infanta Cristina, a la que quiso dar un consejo amoroso advirtiéndole de que no mande mensajes a personas del pasado (¿Iñaki Urdandangarin?) que antes le caían mal y ahora podría mirarles con mejores ojos. De todas formas, teniendo en cuenta que no para de hablarse en los últimos días de la "nueva ilusión" de Doña Cristina parece poco probable que vaya a acordarse precisamente ahora de su exmarido...

Sea como fuere, el caso es que esta nueva faceta profesional de Quique Peinado a lo mejor funciona en sus redes sociales pero de momento no tuvo mucho eco en Zapeando que este lunes comenzó la semana a la baja con un 6.6% de cuota de pantalla y 646.000 espectadores, frente al 6.9% y 647.000 del día anterior.