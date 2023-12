Algo pasa con Karim Benzema: en Arabia Saudí aseguran que ha 'huido' del país

El ex delantero del Madrid no está viviendo su mejor momento de su carrera en el país árabe, donde cobra una millonada, pero donde está siendo criticado por su rendimiento y falta de goles.

Hace un año Cristiano Ronaldo firmaba por el Al-Nassr y abría la puerta de Arabia Saudí a los demás futbolistas, que veían en el país asiático una forma de hacer dinero y competir a menor nivel. La intención del gobierno saudí era la de hacer una liga mucho más competitiva y, obviamente, ahora tiene mayor atención, pero todavía le queda mucho para igualar a cualquiera de las grandes de Europa. Pero no es oro todo lo que reluce allí, y que si no se lo pregunten a jugadores como Roberto Firmino o Karim Benzema, a los que no les está yendo bien.

Durante estos meses, sobre todo en verano, hemos visto como grandes futbolistas que llevan brillando en el viejo continente en los últimos años hacían las maletas para emprender una nueva aventura tentados por el dinero de Arabia Saudí. N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Neymar o Fabinho, entre otros muchos, se marchaban a Asia para afrontar los últimos años de sus carreras cobrando auténticas millonadas, pero también se han ido jugadores que tenían mucho que decir, como pueden ser los casos de Bono o de Gabri Veiga.

#Benzema cerró todas sus redes sociales, no fue al entrenamiento del día, y nadie sabe dónde está 🤯 pic.twitter.com/n4RW72Wj55 — Jorge Barril🎙 (@Jorge_BarriL) December 30, 2023

Entre todas esas estrellas que se marcharon a Arabia Saudí encontramos a Roberto Firmino, uno de los grandes partícipes de una gran etapa del Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp. El jugador brasileño, que llegó a Europa gracias a que un ojeador lo descubrió en un videojuego, firmó por el Al Ahli, pero desde Inglaterra aseguran que no está nada contento en el fútbol saudí y se especula que su etapa allí podría acabar volviéndose a la Premier League.

🚨 Se agrava el ‘caso Benzema’: aseguran que ha dejado Jeddah



😱 El delantero francés está en el foco de la noticia en Arabia Saudí. Y es que está ‘desaparecido’ a unas horas de que su equipo juegue un partido de la Liga



🗣️ “Parece haber perdido las ganas de jugar al fútbol” pic.twitter.com/hny6gICtHt — Diario AS (@diarioas) December 30, 2023

Otro de los jugadores que parece que no está muy contento allí es Karim Benzema, que dejó el Real Madrid al terminar su contrato y pasó a cobrar una estratosférica cantidad, ya que en ese momento era el actual ganador del Balón de Oro. El francés firmó por el Al-Ittihad y allí esperaban que llevase a su club a cotas muy altas, pero lo cierto es que no está rindiendo como se esperaba y las críticas han comenzado a lloverle.

Duras críticas a Benzema

Según ha informado el medio saudí Al-Riyadiya, Karim Benzema se habría marchado de Jeddah sin que se conozca el motivo de su 'huída'. Se especula que podría tener algún problema con su club, pero Marca asegura que su salida del país sí que tendría una razón concreta y que el Al-Ittihad sí que le habría dado permiso para ausentarse. En el país asiático se le critica duramente por la falta de gol y se habla de que ha "perdido las ganas de jugar al fútbol". Entre sus números habría 20 partidos disputados con 12 goles y 5 asistencias.

Hay preocupación en Al-Ittihad por el presente de Karim Benzema: tras cerrar su cuenta de Instagram, el delantero NO SE PRESENTÓ a las últimas prácticas del equipo de Marcelo Gallardo y reportan que habría ABANDONADO Arabia Saudita 😳 pic.twitter.com/qTrzeXo1tj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 30, 2023

La gota que ha colmado el vaso para que se desaten todas las críticas hacia Karim Benzema fue la derrota frente el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, equipo contra el que no perdían desde hacía 5 años. El ex del Real Madrid, capitán del Al-Ittihad, está en el foco por haber abandonado la ciudad de Jeddah, pero mientras unos aseguran que es sin permiso del club, hay otros medios que aseguran que al estar lesionado sí ha recibido la aprobación del conjunto en el que milita.