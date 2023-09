Duro mazazo para Xavi y el Barça tras conocer la grave lesión de este futbolista

El club azulgrana ha arrancado con buen pie esta temporada, pero todavía queda mucho por disputar y hay un jugador con el que no podrá contar el entrenador culé para el tramo más importante.

Las últimas horas en Can Barça han sido una montaña rusa de emociones. Las renovaciones de Alejandro Balde y de Xavi Hernández han supuesto un subidón para todos los aficionados, pero estas noticias contrastan con la última hora que llega desde Brasil, ya que uno de los jugadores que serán clave en el proyecto del técnico catalán se ha lesionado de gravedad. Se trata de Vitor Roque, que, según el entrenador culé, iba a llegar a la Ciudad Condal en el próximo mes de enero.

Hace un par de días el Barcelona anunciaba la renovación de Alejandro Balde hasta 2028. Una de las grandes perlas que han salido de La Masía se compromete así con el club azulgrana con un contrato de larga duración, por lo que parece que la banda izquierda de los culés estará bien cubierta para los próximos años. De esta forma, el proyecto sigue basándose en jugadores jóvenes como Araújo, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi o la gran revelación Lamine Yamal, entre otros.

La situación seguía mejorando cuando este viernes se confirmó lo que era un secreto a voces. El Barcelona hacía oficial la renovación de un Xavi Hernández por una temporada más, con otra opcional, así que podría estar ligado a la entidad catalana hasta 2026 si las cosas le siguen yendo bien. Después de varios entrenadores como Quique Setién o Ronald Koeman, parece que el proyecto del Barça se asienta con una leyenda como es el de Terrassa en el banquillo.

Y pensar que esta entrada sobre Vitor Roque solo fue sancionada con amarilla…



LAMENTABLE 😡 pic.twitter.com/awzrSJNz2M — Más Que Pelotas ® (@mas_que_pelotas) September 22, 2023

Pero después de las dos grandes noticias, llegó el batacazo para el Barcelona. El pasado mes de julio la entidad azulgrana anunciaba de manera oficial que habían contratado a Vitor Roque, pero el jugador de 18 años continuaría en el Athletico Paranaense y no iniciaría LaLiga EA Sports en la campaña 23-24. La opción que manejaban en las oficinas del Camp Nou era la de reclutar al joven jugador brasileño en enero, pero había ciertas condiciones que se tenían que dar.

🇧🇷🚑 Vitor Roque, a las 15:32 en Curitiba:



👉🏼 Adiós a la temporada con At. Paranaense.



👉🏼 Se ha roto 2 de los 3 ligamentos del tobillo.



👉🏼 Sometiéndose en este momento a últimas pruebas médicas.



👉🏼 Habrá cumbre conjunta, con el Barça incluido, para decidir si hay quirófano. pic.twitter.com/oWCJb5ocYA — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) September 22, 2023

Es cierto que tal y como estaba la masa salarial del Barcelona iba a ser complicado que Vitor Roque llegase en el mes de enero para reforzar la delantera y competir con Robert Lewandowski, pero Deco, nuevo director deportivo culé, hablaba en su presentación de la situación. "Siempre queremos traer lo antes posible a un fichaje. Pero el Athletico Paranaense puso como condición que viniera a partir de enero. Tenemos que valorar si lo podremos traer en enero o no, pero no hacerlo antes fue cosa de la negociación", explicó.

La lesión grave de Vitor Roque

Xavi Hernández fue más lejos y desveló una conversación que mantuvo con el director deportivo del Barça. "De momento, Deco me dice que Vitor Roque sí viene en enero. Ahora estamos los que estamos. Veremos en enero, pero en principio no habrá problema. Veremos las circunstancias", respondió hace una semana el entrenador culé. Pero los últimos acontecimientos apuntan a que podría no llegar a inicios de 2024 o, si lo hiciera, sería lesionado.

17 y/o Vitor Roque || Goals and Skills



Should Barca sign him? pic.twitter.com/IzuwMtkeq0 — SSC🇸🇪 (@swedesomalicule) January 23, 2023

Vitor Roque se lesionó en el último partido del Athletico Paranaense y tuvo que abandonar el partido en camilla después de recibir una durísima entrada en el inicio del choque ante el Internacional de Porto Alegre. Todavía le tienen que realizar pruebas más exhaustivas, pero el medio brasileño Globoesporte desvela que tiene dañados los ligamentos de su tobillo derecho y que va a estar varios meses en el dique seco porque posiblemente tenga que pasar por quirófano.