Los cánticos racistas contra Vinicius en Pucela no son gratis, LaLiga denuncia

LaLiga ha presentado denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos por los insultos racistas en contra del delantero brasileño del Real Madrid Vinicius durante el partido de LaLiga Santander disputado el pasado viernes (0-2) contra el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla.

Según informó en un comunicado, LaLiga ha presentado una denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, acompañada de las pruebas audiovisuales recabadas en la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas. Igualmente, desde LaLiga se ha solicitado a los Juzgados de Instrucción de Valladolid que dé traslado de la citada denuncia a la Fiscalía de delitos de odio para su personación en esta causa.

Por otro lado, y como se viene haciendo desde hace varias temporadas, se ha presentado escrito de denuncia por insultos racistas ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, para su estudio y valoración de sanción.

🗣️: Vinícius Jr. is racially abused by Valladolid fan with some even throwing bananas at him. Disgusting 🤬



pic.twitter.com/w4oq8focwN