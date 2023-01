Messi ganó el Mundial, pero ¿qué le hizo decir "No me gusta dejar esa imagen"?

En su primera entrevista después de ganar el Campeonato del Mundo con su selección, el crack argentino dejó claro que no se reconocía en el comportamiento que tuvo tras ganar a Países Bajos.

Había mucha expectación por conocer las primeras declaraciones de Leo Messi días después de conquistar su primer Mundial, en Catar y venciendo en la final más emocionante de toda la historia a Francia en aquellos penaltis de infarto. Y la entrevista ha llegado. Ha sido en una conversación con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, de la emisora Urbana Play.

Leo Messi se mostró muy consciente de que su actuación en el encuentro ante Países Bajos, ni dentro ni fuera de la cancha, no fue nada edificante. Aquella burla a Van Gaal al marcar o, ya en la victoria posterior, esa otra a Weghorst fueron carnes de meme, pero no quedarán, precisamente, en la historia del deporte.

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también", comentó el futbolista del PSG.

Messi se acordó de Maradona

El elegido como mejor futbolista del Mundial desveló que no había vuelto a ver la final, solo "resúmenes, jugadas y festejos de la gente cuando somos campeones del mundo" y reconoció que se acordó mucho de Maradona: "Me hubiese gustado que, si no me entregaba la Copa, al menos vea todo esto. Creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere hacía fuerza, no solo para esto sino para todo en general".

Sobre su experiencia familiar en Catar, Leo habló del increíble mes que vivió durante la celebración del Mundial y aseguró que, al volver a París, echaron de menos aquel tiempo pasado en Catar. "Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría... porque después del partido con Países Bajos lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Catar. La pasamos muy bien", recordó.

Por último, Leo Messi, que reconoció que el móvil se le bloqueó por la ingente cantidad de mensajes que recibió después del triunfo, se acordó de Dios y de una profecía realizada allá por 2014. "Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial". Y así fue.