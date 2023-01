"A algunos como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que Benzema se fuera"

"Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos", asegura el periodista francés Daniel Riolo sobre la no presencia final del Balón de Oro en el Mundial de Catar.

Aunque el fuego ya está apagando, sigue oliendo el humo. Y mucho. Y no muy bien, precisamente. Casi tres semanas han pasado ya desde que Francia perdiera la final del Mundial más emocionante de toda la historia y unas cuantas más desde que se supo que Benzema se perdería la cita catarí. Y en Francia continúan saliendo versiones que tratan de desvelar qué es lo que sucedió realmente para que el Balón de Oro no tuviera participación, al menos en las últimas rondas, cuando se sabía que ya estaba completamente recuperado de la lesión muscular que le hizo volver a Madrid, pero no ser sustituido por ningún jugador en la lista de Deschamps.

Uno de los últimos en dar su opinión ha sido el periodista de la RMC Daniel Riolo, habitualmente bien informado de lo que sucede en el seno de la selección francesa. Según Riolo, a Benzema, "le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo".

El periodista dejó claro que algunas decisiones tomadas a lo largo de la concentración francesa no fueron del agrado de algunos de los pesos pesados de la selección gala. "Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera". Esta información cuadra con el hecho de que el actual Balón de Oro haya hecho una limpia considerable en su cuenta de Instagram al seguir únicamente a cinco compañeros de selección: Mbappé, Thuram, Varane y los exmadridistas Tchouaméni y Camavinga. Ninguno de los anteriormente citados, por supuesto.

Resultaba evidente que la relación entre Deschamps y Benzema no era la mejor, aunque en su vuelta a la selección tras el escándalo sexual con Valbuena, la selección francesa se hiciera con la Nations League y el madridista se hubiera asentado en un triplete de escándalo completado por Griezmann y Mbappé.

"Deschamps no quería que Benzema volviera a la selección"

Pero, según apunta Riolo, "Deschamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”.

Habría que conocer la versión del seleccionador, visiblemente molesto cada vez que se le preguntaba por el asunto durante el Mundial, y del propio Karim Benzema, que, por propia iniciativa, ya dio un paso importante: anunciar su retirada de la selección francesa.