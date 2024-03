Un ex del Madrid pide el divorcio...¡al conocer que no es el padre de sus hijos!

Un ex futbolista del cuadro blanco ha conocido tras unas pruebas de ADN que no es el progenitor biológico de los hijos que tenía con su pareja, por lo que ha pedido la separación al saberlo.

Pese a que se habla muchísimo de la actualidad del Real Madrid con los goles de Endrick con la selección brasileña, el futuro de Kylian Mbappé, todo lo que rodea a Vinicius o las lesiones, como la última de Thibaut Courtois, las leyendas del club blanco también han sido noticia estos días porque disputaron una nueva edición del Corazón Classic Match, partido solidario que pretende recaudar fondos para luchar contra la ELA. Uno de los que no estuvo en ese encuentro fue Geremi Njitap, que ha salido en los medios en las últimas horas, pero por un problema familiar y no futbolístico.

Para los más jóvenes hay que recordar que Geremi Njitap fue un futbolista camerunés que pasó por el Real Madrid. Estuvo tres temporadas en el Santiago Bernabéu, desde 1999 hasta 2002, pero es cierto que nunca fue una pieza fundamental de aquel equipo en el que empezaban a llegar los Galácticos. De hecho, el jugador africano formó parte de la plantilla que ganó la Octava contra el Valencia y la Novena contra el Bayer Leverkusen, pero no tuvo minutos en ninguna de las dos finales.

Tras salir del Real Madrid recaló en el Middlesbrough en calidad de cedido. Allí volvió a ganar confianza y el Chelsea se fijó en él. Llegó a Londres y posiblemente en Stamford Bridge vivió la mejor parte de su carrera antes de marcharse al Newcastle. En Las Urracas finalizó su andadura en la Premier League sin saber que ese paso por Inglaterra acabaría pasándole factura a día de hoy. De Reino Unido se marchó a Turquía y finalmente en Grecia colgó las botas. Fue internacional absoluto con Camerún, ganando con su país los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y dos Copas de África.

⚪️🔙 Geremi, ex jugador del Real Madrid que enfrentó a Boca en la Intercontinental 2000, quedó envuelto en un escándalo con su pareja



✂️ El ex jugador le pidió el divorcio a Laure, su pareja, luego de someterse a una prueba de ADN en la que descubrió que no es el padre de sus… pic.twitter.com/FlvA9tyE2d — Diario Olé (@DiarioOle) March 24, 2024

Pues bien, ahora Geremi Njitap ha sido noticia porque se ha desvelado que ha pedido el divorcio después de que unas pruebas de ADN aclarasen que él no es el verdadero padre de los dos hijos que ha tenido su mujer. Durante estos años, desde que nacieron en 2008, el ex futbolista del Real Madrid creía que era el padre biológico de los gemelos que tuvieron, pero más de una década después se ha enterado de que no es así.

Un impacto brutal

Esto ha llevado al futbolista a pedir el divorcio, ya que ahora se ha demostrado que los gemelos son hijos de una ex pareja de la que hasta ahora era la mujer de Geremi Njitap. El ex jugador del Real Madrid, que ahora tiene 45 años, vio como los niños nacían cuando jugaba en la Premier League. Años después se casó con su esposa, pero es ahora, gracias a la prueba de ADN, que ha conocido que no es el padre biológico de ellos.

Ante esta situación, la mujer de Geremi Njitap ha sido acusada de "haber destruido la armonía en su matrimonio debido a su comportamiento abyecto". Además, también se hace hincapié en los años que ha estado mintiendo al ex del Real Madrid sobre el verdadero padre de sus hijos y que esto ha causado un impacto bastante grande en el ex internacional camerunés.