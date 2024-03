La oferta estratosférica del PSG por Lamine Yamal que el Barcelona ha rechazado

El cuadro francés está buscando al sustituto de Kylian Mbappé para la próxima temporada y se han fijado en el joven futbolista del cuadro azulgrana que está brillando con el equipo culé.

El PSG sigue buscando un futbolista que llegue al Parque de los Príncipes para que ocupe el puesto de un Kylian Mbappé que dejará el club parisino el próximo 30 de junio. Nasser Al-Khelaifi quiere una estrella con la que ilusionar a la afición del cuadro francés y los primeros nombres han comenzado a salir. Uno de ellos es el de Vinicius, el cual sería una especie de venganza contra el Real Madrid, pero esta operación es muy complicada y es por ello que han cambiado su objetivo desde la capital de España a Barcelona, donde está una de las mayores perlas del fútbol mundial como es Lamine Yamal.

El próximo 1 de julio se abrirá el mercado de fichajes y Kylian Mbappé dejará el PSG con camino, previsiblemente, al Real Madrid. Uno de los mejores futbolistas del mundo cambiará de equipo y el club francés, uno de los más poderosos económicamente hablando, tendrá que buscar un sustituto. Los demás conjuntos van a sufrir pensando que Nasser Al-Khelaifi va a preparar la billetera para encontrar al reemplazo del de Bondy.

🔴🔵 Todo lo que necesitas saber del caso Lamine Yamal



👉 La oferta de 200 millones del PSG y la repuesta del Barça



🗣️ Te lo cuenta @Luis_F_Rojo pic.twitter.com/0uqyDUYSYA — MARCA (@marca) March 9, 2024

Uno de los primeros rumores que ha sonado es el de Vinicius. Desde Francia han asegurado que el PSG intentará hacer una buena oferta al Real Madrid, pero la cláusula del brasileño es de 1.000 millones, por lo que que la operación llegue a buen puerto se antoja complicada. En París ya se vengaron en su día del Barcelona fichando a Neymar por 222 millones de euros cuando los azulgranas tantearon a Verratti, por lo que en el Santiago Bernabéu podrían llegar a esperar que Nasser Al-Khelaifi haga algún movimiento similar.

Ahora, el objetivo del PSG parece que ha pasado a ser un jugador del Barcelona que está brillando en esta temporada tan irregular de los culés y que, además, es una de las mayores perlas del fútbol mundial. Se trata de Lamine Yamal y según ha informado Marca, la entidad parisina ya habría trasladado al equipo que preside Joan Laporta una propuesta de 200 millones de euros.

❌ El PSG amenaza pero el Barça lo tiene claro: Lamine no se toca



✍️ @ffpolo https://t.co/l85xUEXPcX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2024

El Barcelona habría rechazado esta oferta por Lamine Yamal porque quieren que sea uno de los pilares del proyecto con el que quieren devolver al club a competir por todo. Además, ahora mismo el joven futbolista internacional es el nuevo ídolo de la grada y desde la marcha de Leo Messi nadie ha sido capaz de llenar ese hueco, aunque como ha dicho Xavi Hernández al canterano todavía le queda mucho por delante para ser comparado con el rosarino.

El City, también interesado

Muchos podrían llegar a pensar que la situación económica del Barcelona invitaría a la venta de Lamine Yamal por 200 millones de euros, pero en el club tienen claro que el joven atacante no se traspasa. Y es que el salario del jugador de 16 años no es de los más elevados de la plantilla, por lo que no arreglaría todos los problemas que tienen en el Camp Nou.

☎️ Araujo, Gavi, Pedri, Cubarsí, Balde, Fermín y, sobre todo, Lamine Yamal son una garantía de futuro sobre la que debe asentarse la nueva base del Barça.



💰Laporta sabe que esos 200 millones de euros por Lamine procedente del PSG aliviarían mucho económicamente al club, pero a… pic.twitter.com/HQL12pgyA2 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 9, 2024

La cláusula de rescisión de Lamine Yamal es de 1.000 millones de euros, una cifra a la que es imposible que ni el PSG ni ningún club alcance. Y es que no sólo la entidad del Parque de los Príncipes quiere al internacional español, sino que el Manchester City de Pep Guardiola también se habría interesado en su contratación de cara a la próxima temporada.