Un delantero se despide de sus aficionados y apunta a fichar por el Real Madrid

Con la marcha de Mariano Díaz el próximo 30 de junio, y sin saber lo que hará Karim Benzema, el conjunto de Concha Espina necesita un ariete y ya tiene prácticamente atado a este atacante.

Joselu Mato abandonará el Espanyol este verano después de que el cuadro periquito haya descendido a la categoría de plata del fútbol español. El conjunto blanquiazul acompañará al Elche y todavía se desconoce qué tercer equipo estará con ellos, pero su gran estrella saldrá del RCDE Stadium y el destino al que parece apuntar es el Real Madrid, club que ya conoce bien.

Este delantero nacido en Alemania, pero de familia española y criado en nuestro país, se despedirá este domingo del Espanyol después de no haber sido capaz de conseguir la permanencia tras una temporada complicada. Joselu sólo ha pasado una temporada en el cuadro periquito, pero tuvo una gran acogida por parte de los aficionados y se lo ha agradecido a los hinchas, a la misma vez que se lamenta por no lograr el objetivo.

Esta nota que ha escrito y compartido en sus redes sociales tiene sabor a despedida. Y es que Joselu en los últimos meses se ha convertido en uno de los delanteros de moda del fútbol español. El atacante parece haberse convertido ya en un fijo en la selección de Luis de La Fuente, haciendo un doblete en su debut y ahora repitiendo en la última convocatoria que ha dado el técnico riojano de cara a la Final Four de la Nations League.

📊🗳️🇪🇸



Nᴜᴇsᴛʀᴏ sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ʜᴀ ᴠᴏᴛᴀᴅᴏ ʏ ᴇʟ ʀᴇᴄᴜᴇɴᴛᴏ ʜᴀ ǫᴜᴇᴅᴀᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ sɪɢᴜɪᴇɴᴛᴇ ᴍᴀɴᴇʀᴀ:



🥳¡𝙈𝘼𝙔𝙊𝙍𝙄́𝘼 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝘼 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙉𝙐𝙀𝙎𝙏𝙍𝘼 @SEFutbol!



➡️ Estos son los elegidos para disputar la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/OuSf8TY8pN — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 2, 2023

"Hola, pericos, aún no me creo que tenga que escribiros esto", comenzaba el mensaje escrito por Joselu y compartido para toda la hinchada del Espanyol. "Ha sido tan duro el golpe del descenso que tanto a mi familia como a mí nos cuesta reponernos. Quiero pedir perdón porque el Espanyol no se merece estar en segunda división", continuaba el delantero nacido en Stuttgart.

Mensaje de despedida

"Quiero daros las gracias eternas por el cariño tan inmenso que he recibido. Por lo que he conseguido a nivel personal con vuestro apoyo. Sin duda, la gente más bonita de Barcelona es del Espanyol", añadió, dejando claro con estas palabras que su futuro parece que estará lejos del equipo blanquiazul. "Jo t'estimo Espanyol. Pronto volverá dónde debe permanecer", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joselu Mato (@joselumato)

Estas palabras han confirmado prácticamente lo que era un secreto a voces: Joselu abandona el Espanyol. Ahora falta la confirmación oficial, pero el Real Madrid parece su destino. De hecho, el internacional español llegará al Santiago Bernabéu en calidad de cedido, por lo que podría acabar regresando a la Ciudad Condal. Llegará a la plantilla de Carlo Ancelotti para reemplazar a Mariano y ya el atacante conoce bien el club, ya que estuvo en el Castilla.