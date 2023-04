Los árbitros piden reflexión y, si no la hay, amenazan con medidas drásticas

Los colegiados españoles se hartan de las críticas recibidas, han sopesado parar la competición y piden colaboración para "no tener que lamentar ninguna desgracia más de las ya acaecidas".

Los árbitros se han hartado, o mejor dicho, se están empezando a hartar. Con la mayoría de equipos protestando por sus decisiones, muchas de ellas erradas, jornada sí y jornada también, el Comité Técnico de Árbitros descarta, por el momento, parar la competición. Ayer estaban citados todos los árbitros de Primera y Segunda para una videoconferencia que solo duró 20 minutos. El motivo, según apuntó la Cadena SER, fue el enfado de algunos de ellos porque la reunión se hubiera filtrado a los medios de comunicación.

De ese primer encuentro se supo que los colegiados habían llegado a tal límite que no descartaban ponerse en huelga y, de esta manera, parar la competición, un hecho que en el fútbol español no sucede desde 1997. Sin embargo, el último párrafo del comunicado hecho público tras la reunión de hoy por el Comité descarta, al menos, de momento, ese parón. "Nos gustaría mandar un mensaje para la reflexión y así no tener que lamentar ninguna desgracia más de las ya acaecidas, ni tener que adoptar medidas drásticas y con urgencia que repercutirían directamente en nuestra competición".

Los árbitros muestra su preocupación "por la lamentable situación que se ha generado en torno al colectivo que representamos y que se impulsa y promueve desde diferentes frentes del fútbol profesional" y, como ocurre con otros, también hablan de "campaña perfectamente medida y organizada".

En esta ocasión, LaLiga también está en el ojo del huracán. Según los árbitros la patronal dirigida por Javier Tebas tiene interés "en generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo, sembrar la duda sobre nuestras decisiones y menoscabar la profesionalidad arbitral. Por ello, los árbitros de Primera y Segunda división solicitamos a La Liga y a sus dirigentes respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español".

Conviene no olvidar que los árbitros dependen directamente de la Real Federación Española de Fútbol y que las relaciones entre la entidad presidida por Luis Rubiales y LaLiga distan mucho de ser idílicas.

Los colegiados consideran que lo más preocupante son "los menores que comienzan en categorías inferiores y que carecen de seguridad en el campo, niños que son señalados, insultados, amenazados y, lo que es más grave, agredidos físicamente, algo intolerable y efecto directo de la campaña mediática de desprestigio que sufrimos por parte de La Liga y los clubes profesionales".