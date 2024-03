El Real Madrid copia 'la estrategia Davies' para fichar a su nuevo objetivo

La más que posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el próximo verano no impide que en el Santiago Bernabéu estén analizando el mercado para reforzar la plantilla y que en las posiciones que este curso han flojeado aparezcan nuevas caras para Carlo Ancelotti. Uno de los puestos que suena con más fuerza para recibir a algún jugador nuevo es el de central, con Leny Yoro como el gran favorito para aterrizar en la capital de España.

El próximo 1 de julio Kylian Mbappé se convertiría en futbolista del Real Madrid porque un día antes, el 30 de junio, será su último día con el PSG. El delantero de Bondy anunció al cuadro galo que se marcharía cuando acabase su contrato y tiene todas las papeletas para recalar en el Santiago Bernabéu, algo que no hizo en 2022 cuando optó por renovar a cambio de una millonada, dando calabazas a un club que parece que ya le ha perdonado y que está listo para abrirle la puerta de nuevo.

🔥 Luis Enrique, sobre los problemas de Mbappé: 😓 “No le he preguntado cuáles son sus problemas”. 🎙 @Dani_demarcos pic.twitter.com/JAXgxIKlZT

Otro de los grandes nombres que podría llegar la próxima temporada al Santiago Bernabéu es Alphonso Davies, aunque cabe la posibilidad de que si Real Madrid y Bayern de Múnich no alcanzan un acuerdo su fichaje se posponga un curso más, ya que el contrato del lateral izquierdo canadiense termina el 30 de junio de 2025 y a partir de ahí llegaría libre al cuadro blanco, que posiblemente tendría que desprenderse de Fran García o de Ferland Mendy.

Con varias renovaciones en el aire, como la de Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vázquez o Nacho Fernández, la dirección deportiva del Real Madrid está pensando que futbolistas pueden llegar a reforzar la plantilla para sustituir a los que no sigan. Y uno de esos jugadores que elegirá si continúa en Concha Espina o no es el capitán -Nacho-, pero aunque decidiera prolongar su contrato parece que llegará un central más.

The Art of defending by Leny Yoro future Madrid star 🇫🇷💎 pic.twitter.com/gpjZsmyjY8