La ida de olla de Iago Aspas con el reparto del pastel que no entiende Ancelotti

El delantero del Celta concedió una entrevista en la que reclamaba más dinero para el resto de equipos por la llegada de Mbappé y se ha encontrado con la respuesta del técnico del Madrid.

En las últimas horas ha habido un pequeño culebrón a raíz de unas declaraciones de Iago Aspas sobre la llegada del dinero de Kylian Mbappé al Real Madrid la próxima temporada y la respuesta de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo que los de Concha Espina jugarán contra el Celta en el Santiago Bernabéu este domingo. Los merengues llegan a este duelo con la presión de saber que tienen que ganar para romper la racha de dos encuentros empatados de forma consecutiva, además de seguir manteniendo la distancia con el Barcelona, que ganó en su partido al Mallorca este viernes.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de Kylian Mbappé. Desde que anunció al PSG que se marcharía cuando acabase su contrato el próximo 30 de junio, diversos protagonistas del fútbol español se han manifestado. La prensa vincula al de Bondy con el Real Madrid y Javier Tebas, máximo mandatario de LaLiga también ha dado su opinión sobre la llegada del capitán de la selección francesa a nuestro campeonato.

Obviamente, el presidente de la patronal cree que servirá para relanzar el campeonato español en lo deportivo y en lo económico después de que en estas últimas temporadas se hayan ido marchando los mejores, como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. A eso habría que añadirle que los equipos españoles no consiguen atraer a grandes estrellas por la pobre situación económica y a que ha aparecido Arabia Saudí para llevarse a buenos jugadores que militan actualmente en LaLiga que dirige Javier Tebas.

Sobre esto ha hablado Iago Aspas, que ha sido entrevistado por el As antes de que el Celta visite el Santiago Bernabéu para enfrentarse al cuadro de Carlo Ancelotti. Le preguntaron por la llegada de Mbappé y el de Moaña fue claro: “Para LaLiga sería bueno porque cuantos mejores jugadores vengan, más repercusión e ingresos económicos se van a generar”. “Después habría que repartir un poco mejor el pastel para que los otros equipos se pudieran acercar un poco más al Real Madrid”, comentó para reclamar un mejor reparto.

La respuesta de Ancelotti

Carlo Ancelotti también pasó por la sala de prensa para analizar el choque que el Real Madrid protagonizará contra el Celta, pero también defendió a Vinicius. “He mirado atrás y nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan… ¿qué tiene que hacer”, respondió. “Todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius, porque nunca me ha pasado en mi historia que un jugador de gran talento sufra las cosas que está sufriendo y ha sufrido Vinicius”, añadió.

El técnico italiano también respondió a esas palabras de Iago Aspas en las que reclamaba más dinero para el Celta y resto de equipos si acaba llegando Kylian Mbappé al Real Madrid y, por consiguiente, a LaLiga. “Es un tema que no entiendo, así que no tengo nada que decir. No he entendido sus palabras”, comentó Carlo Ancelotti.