La pobre excusa de Xavi Hernández para criticar, una vez más, a los árbitros

"Estamos pagando el 'caso Negreira'", dijo el entrenador del Barcelona después de la expulsión de Vitor Roque en la victoria por 1-3 de los azulgranas ante el Alavés en Mendizorroza.

El Barcelona se impuso por 1-3 al Alavés en el Estadio de Mendizorroza en el choque que correspondía a la jornada 23 de la Liga EA Sports. El triunfo podría dejar buen sabor de boca en el bando culé y en su entrenador Xavi Hernández, pero el técnico de Terrassa salió a criticar de nuevo a los árbitros por la rigurosa expulsión de Vitor Roque, la cual recurrirán, y habló del 'caso Negreira' para asegurar que por él están recibiendo castigos demasiado severos por parte de los colegiados.

"En general, estoy muy satisfecho. Hacemos un partido muy maduro. La posición de Christensen nos da balance. Necesita una continuidad pero está pendiente de las vigilancias. Hemos ajustado y hemos hecho un partido muy bueno. Una reacción de grupo sensacional", afirmó Xavi Hernández cuando le preguntaron por sus sensaciones generales sobre la victoria culé.

💣 “Solo PIDO que nos DEJEN COMPETIR”.



😳 “Creo que estamos pagando el ‘caso Negreira’”.



🔥 ¡Xavi no se corta con el arbitraje! pic.twitter.com/5ixGplMwg0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2024

El técnico azulgrana se refirió en rueda de prensa en Vitoria, donde vencieron por 1-3, a la posición en el pivote defensivo del defensor danés Christensen, que firmó un buen papel en la medular. "Es una opción, ha salido muy bien, la hemos probado en los entrenamientos hace tiempo", dijo.

Por otro lado, Xavi fue preguntado por la reclamación que adelantó en su intervención en televisión harán a la expulsión de Vitor Roque, con dos amarillas en cinco minutos. "Otra vez lo habéis visto. Gran partido del equipo, estoy muy contento, yo sólo pido que nos dejen competir", apuntó.

¡A la calle Vitor Roque!



El árbitro sacó doble amarilla tras solo 13 minutos en el campo. ¿Qué os parece la acción?#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/w0oMdNZlXx — DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2024

"Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante, sin más. Desde el primer partido, estamos pagando lo del 'caso Negreira', es lo que siento, pero ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. Otro error, otra vez, es la verdad", añadió.

Entiende a Ancelotti

Además, Xavi explicó su respeto hacia Carlo Ancelotti, quien respondió este sábado a las críticas del catalán a una "competición adulterada". "Tengo muy buena relación con Ancelotti, igual se ha sentido presionado, pero esto no va con él", dijo. Y es que el técnico italiano había comentado que no iba a rebajarse al nivel de hacer ese tipo de declaraciones acusando a otro club de adulterar la competición.

Paco González sobre Xavi:

"Vive pendiente d las críticas, está todo el día llorando, es insoportable. Se está ganando una sanción"

😭😭😭😭👇 pic.twitter.com/xvpHl94MeP — Benito (@_Benito___) February 3, 2024

Por otro lado, el entrenador del Barça destacó el nivel de Lamine Yamal y la "salida de pelota y la defensa" de Cubarsí. "Es una aparición de las que salen pocas en año. No tiene techo. Hemos hecho un plan de fuerza también, se está notando. Estamos ante algo diferente, alguien especial", terminó.