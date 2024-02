Ancelotti responde con dureza a Xavi Hernández: "Yo no me rebajo a ese nivel"

El técnico del Real Madrid pasó por la sala de prensa de Valdebebas y le preguntaron por las continuas críticas de su homónimo en el Barça sobre las críticas por las decisiones arbitrales.

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi madrileño que jugarán este domingo el Real Madrid y el Atlético en el Santiago Bernabéu. El italiano analizó el enfrentamiento ante los del Cholo Simeone, pero también tuvo palabras para un Xavi Hernández que en las últimas semanas se ha desatado hablando de las decisiones arbitrales, como también de los vídeos que hace la televisión oficial del club blanco para meter presión a los colegiados analizando cada mínima acción.

"Este es otro partido importante, esta es la tercera vez que nos enfrentamos en poco tiempo y siempre han sido partidos muy competidos e igualados, con un gran espectáculo y creo que será lo mismo este domingo teniendo en cuenta el valor del rival y la importancia del partido. Nos viene bien volver al Bernabéu, que siempre nos ha ayudado", expresó Ancelotti este sábado en rueda de prensa.

Este derbi será previo a la visita del Girona la semana que viene, pero el italiano no considera estos dos duelos "determinantes" para la Liga. "Importante sí. Sumar es muy importante antes de la Champions y los dos son partidos muy importantes. Hemos llegado a este tramo lo mejor que se podía y ahora tenemos que aprovechar estos dos partidos en casa y sumar los puntos", advirtió.

Para Carlo Ancelotti, tanto el derbi ante el Atlético como el Clásico ante el Barcelona son igual de importantes porque "son partidos intensos y con mucha presión". "Y porque el Atlético y el Barça, tienen de todo, calidad individual y buena organización. El nivel de estos partidos es muy alto", subrayó el italiano. Sin embargo, hay algo que destacó del conjunto rojiblanco y es su entrenador. "Sí, Simeone es uno de los entrenadores más difíciles a los que me he enfrentado. Maneja muy bien el equipo y organiza muy bien los partidos, es uno de los rivales al que tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de leer estos partidos", elogió.

Preguntado por el estado físico de Antonio Rüdiger tras el golpe sufrido el jueves ante el Getafe, trató de ser optimista sobre su presencia en el once. "Ha mejorado mucho en los últimos días y esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana, así que le evaluaremos el domingo y tomaremos la decisión. Es un golpe en un músculo que no es tan importante como el vasto externo y lo que nos da confianza es que haya mejorado mucho en las últimas 24 horas. Estará en la convocatoria y decidiré si juega o no antes del partido", apuntó el entrenador madridista.

Si no pudiese jugar el alemán, las opciones para el central serían Dani Carvajal, Ferland Mendy e incluso "una tercera opción" como la de Eduardo Camavinga. "Nunca ha jugado ahí, pero como perfil puede hacerlo porque saca el balón rápido, es contundente en los duelos y muy rápido", detalló.

"Ellos son las tres opciones y todas me dan confianza porque lo pueden hacer muy bien. En mi opinión, el trabajo de central y de pivote defensivo es el más sencillo porque ahí debes usar más la cabeza que la energía, por eso los tres lo pueden hacer bien", añadió Ancelotti, que también tendrá "en cuenta para tomar una decisión correcta" si no juega Rüdiger que no tendrán "una altura muy alta" al faltar también Tchouaméni.

Ancelotti responde a Xavi

Tampoco dio pistas sobre quién ocupará la portería, si Andrey Lunin, titular ante Las Palmas y el Getafe, o Kepa Arrizabalaga, que lo hizo ante el Almería, sobre todo porque ninguno ha sido titular tres partidos seguidos en los últimos choques. "Esto aumenta un poco la competitividad y la incertidumbre entre los dos, están motivados y haciéndolo bien, teniendo en cuenta que nadie es impecable", puntualizó el italiano.

Finalmente, Ancelotti eludió valorar las palabras del entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, sobre la Liga estaba adulterada por los vídeos de Real Madrid TV sobre los arbitrajes. "Pienso que soy un profesional y no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No preguntéis más de esto, no es un nivel de profesionales", sentenció.