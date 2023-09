MHD, el rapero, condenado a 12 años por asesinato

El músico galo MHD, reconocido en el ámbito del rap, fue condenado el pasado sábado 23 de septiembre a una pena de doce años de privación de libertad.

Esta sentencia se fundamenta en su responsabilidad en el trágico suceso ocurrido en el año 2018 en París, en el cual un joven fue embestido por un vehículo y posteriormente agredido por un grupo de individuos, resultando apuñalado.

El mundo de la música rap se estremeció cuando un tribunal en París emitió una sentencia de 12 años de prisión al renombrado artista, conocido como MHD en el escenario, pero cuyo nombre real es Mohamed Sylla.

Este veredicto se produjo después de que fuera declarado culpable de su participación en el asesinato de Loïc K, un joven de 23 años. Este dramático episodio ocurrió en el año 2018 y ha tenido un profundo impacto en la carrera y la vida de MHD.

En el tribunal de París, MHD se presentó junto a ocho coacusados, todos ellos relacionados con el asesinato en cuestión. La víctima, Loïc K, perdió trágicamente la vida en lo que se había descrito como un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

La sentencia de MHD fue de 12 años de prisión, mientras que cinco de sus co acusados ​​recibieron penas que oscilaron entre 10 y 18 años de prisión por su participación en este crimen.

La condena fue un duro golpe para MHD, quien es una figura destacada en el género musical conocido como 'Afro-trap'. Durante el juicio, la fiscalía había solicitado una pena de 18 años de prisión para Mohamed Sylla, pero finalmente fue condenado a 12 años. La noticia de su condena conmovió a sus seguidores ya la industria de la música en general.

Cuando se emitió el veredicto en el tribunal, MHD se mantuvo imperturbable, mostrando una gran entereza a pesar de las circunstancias. Fue detenido de inmediato después de conocer su sentencia.

Sus abogados, por su parte, optaron por no hacer declaraciones tras el veredicto. Sin embargo, es importante destacar que los condenados tienen un plazo de 10 días para apelar la decisión del tribunal.

El sábado por la mañana, antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el rapero proclamó su inocencia una última vez. Sin embargo, la evidencia presentada durante el juicio y el testimonio de varios testigos parecieron pesar en su contra.

El trágico incidente que llevó a la condena de MHD ocurrió en julio de 2018. Loïc K, un joven de 23 años, fue víctima de un atropello deliberado por un vehículo Mercedes en el distrito 10 de París.

Después del impacto, Loïc K fue brutalmente agredido y, lamentablemente, perdió la vida poco después, cuando sus agresores abandonaron la escena del crimen.

