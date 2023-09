Andrés Amorós: la verdad del refranero (verificada para mal entre sus señorías)

El autor hace un entretenido repaso al refranero español en su nueva obra, 'Filosofía vulgar'. Esa sabiduría popular cae como un mazazo de sentido común sobre la palabrería de la investidura

Ha publicado Andrés Amorós (un erudito, aunque él se reconozca algo diletante, como quien suscribe) un maravilloso libro sobre la verdad de los refranes, titulado ‘Filosofía vulgar’ (Fórcola). Su lectura ha coincidido con la sesión de investidura. ¡Menudo contraste! Sabiduría, por un lado, rebuznos por otro.

Don Quijote dice a Sancho que no hay refrán que no sea verdadero. Son las enseñanzas seculares del vulgo, del pueblo (de ahí lo de filosofía vulgar). Amorós recuerda que muchas sentencias provienen de la Biblia. Como esta del Eclesiastés: El número de tontos es infinito. Cómo no esbozar una sonrisa al levantar la vista del libro y toparse en la tele con el debate de investidura.

Lo rebuznado en el Congreso confirma al Quijote: no hay refrán falso. Ejemplos que da Amorós, a los que es fácil poner cara. Fue a un concurso de tontos y lo perdió, por tonto (Puente), no hables a menos que puedas mejorar el silencio (Rufián) o a la más mojigata le gusta alzarse la bata (la portavoz de Sumar). En fin, Dios los cría y ellos se juntan.

Los refranes lo clavan con la amnistía. Lo que saben tres, sábelo toda res porque es un secreto a voces. El deseo (de Sánchez) hace hermoso al feo (Puigdemont)

El necio (Sánchez de nuevo) confunde valor y precio (amnistía frente a investidura)”. Quien avisa no es traidor, advierte el refranero y la letra de la canción de Alberto Castillo: Todos queremos más, el que tiene uno quiere tener dos, el que tiene cinco quiere tener diez, etc.

Si Puigdemont lo ojeara descubriría la doble cara de su futuro socio (ahora adulador, mañana traidor). Pero no nos hagamos ilusiones. Ni uno ni otro leerán el libro de Amorós. Es demasiado pedir. De hombre es errar y de bestias, porfiar.

"Nos colarán la amnistía, porque hecha la ley..."

Además, ahora todos disparan con la pólvora del rey. Encontrarán la manera de colarnos la amnistía, porque hecha la ley, hecha la trampa. Al fin y al cabo, su fe mueve montañas. ¡Pero cuidado, Sánchez! El infierno está lleno de buenas intenciones. Ahí están Guerra y González para advertirlo, como Jorge Manrique: cualquier tiempo pasado fue mejor.

Feijóo, entretanto, propone un pacto de mayorías con el PSOE, con políticas sensatas y centradas (in medio, virtus, decía Aristóteles y nos recuerda Amorós). El líder popular llena las calles de Madrid pero predica en el desierto del Congreso. Confiemos en Unamuno: la fuerza vence (PSOE y socios) pero la razón convence (PP y socios). Es el que consuelo que nos queda. La esperanza es lo último que se pierde.

Gracias Andrés Amorós, por este compendio de sabiduría popular. Lean su libro. Ahí, en los refranes, están los mejores consejos para entender la vida y, ya lo ven, la política. Porque nadie nace enseñado.