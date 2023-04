Nadia Calviño, la aprendiz de Pedro Sánchez: así engaña con la inflación

El Gobierno está sacando pecho por los nuevos datos de inflación del mes de abril. Nadia Calviño se atrevió a asegurar, incluso, que la inflación subyacente "bajó en abril", tomando como dato comparativo el de la inflación del mes anterior. Es decir, según Nadia Calviño la inflación subyacente bajó porque en el pasado mes de marzo se situó en el 7,5% y en los datos adelantados que conocimos del mes de abril la subyacente se situó en el 6,6%. Y, lo cierto, es que parece una afirmación del todo lógica y consistente. Pero desgranemos la argumentación de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, además de vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que la capacidad que tiene este Gobierno de hacer engaños y malabares con los datos no tiene parangón. Concretamente, la manipulación de los datos de la inflación por parte del Gobierno es doble: uno, porque usan -según les convenga a modo comparativo- la inflación general o la subyacente; y, dos, porque se inventaron la inflación intermensual.

Para empezar, en el mes de abril -a la espera todavía de confirmar los datos adelantados- la inflación general subió ocho décimas en comparación con el mes de marzo pasando del 3,3% al 4,1% actual. Por tanto, lo que "bajó" en abril, en palabras del Gobierno, fue la inflación subyacente que pasó del 7,5% de marzo al 6,6% en abril.

