El Gobierno maniobra para ocultar la cifra de beneficiados por el sí es sí

De repente, el conteo de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí se ha detenido. Como por arte de magia el contador se ha quedado en unas 750 rebajas de condenas desde hace semanas. Pero nada es casual ni mágico. La sombra de Félix Bolaños es alargada y llega hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se han recibido instrucciones para que cese el goteo continuo de casos que tanto daño está haciendo a la reputación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los datos que aportan los diferentes tribunales llegan al CGPJ y son los letrados de esta institución los que elaboran un informe que a su vez remiten al secretario general, José Luis de Benito, al que fuentes consultadas por ESdiario califican como “el Conde Pumpido del Consejo General”.

Y es que se trata de un hombre estrechamente vinculado al PSOE. Fue alto cargo del Gobierno de Zapatero (jefe de gabinete de dos ministros socialistas) y sería, según las mismas fuentes consultadas, el encargado de frenar la publicación de los datos de beneficiados por la ley “con el visto bueno del presidente interino”, Rafael Mozo.

Esas mismas fuentes explican que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantiene hilo directo con Mozo, nombrado presidente de manera interina el pasado 13 de octubre tras la dimisión de Carlos Lesmes, y que ingresó como vocal del órgano de gobierno de los jueces en 2013 a propuesta del PSOE.

La mayoría conservadora del CGPJ anda muy molesta con esta maniobra y tiene pensado forzar una votación para obligar a que se publiquen las cifras que el Gobierno de Sánchez pretende esconder a la opinión pública. Eso puede ser este mismo jueves, en la Comisión Permanente, donde podría no salir adelante porque el reparto de fuerzas está más ajustado. Es probable entonces que esperen al primer Pleno, previsto para el jueves 27 de este mes.

En todo caso, se tarde una semana más o una menos, parece claro que la cifra actualizada de violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí se va a conocer antes de las elecciones del 28 de mayo por mucho que Bolaños maniobre en la sombra.

Eso sí, la estrategia de Moncloa es lograr retrasar la publicación hasta después de que se haya reformado la ley, cosa que podría suceder el próximo jueves en el Congreso tal y como ha anunciado el PSOE. No obstante, el trámite no concluiría ahí. Como es pertinente, la ley viajaría hasta el Senado donde por mucha prisa que se den no podría someterse a votación hasta como muy pronto el día 9 de mayo. No hay tiempo material de hacerlo antes, en el Pleno que arranca el día 25.

Así pues, la polémica del solo sí es sí se va a acercar de manera peligrosa para el PSOE a las elecciones del 28-M. Para entonces es bastante probable que tengamos ya la reforma de la ley aprobada y también la cifra de beneficiados muy reciente y humeante.