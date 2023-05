El PP no se cree la renuncia de los 7 asesinos de Bildu y carga contra el PSOE

El Partido Popular lamenta que el PSOE no quiera ser contundente con Bildu “para no molestar a su socio” y que “no renuncie" a gobernar con los herederos de ETA.

No se ha producido renuncia oficial alguna ante la Junta Electoral Central por parte de los siete asesinos de Bildu que se presentan como candidatos a las elecciones del próximo 28 de mayo. Enviar un comunicado a un medio de comunicación de la órbita abertzale, mostrando su disposición a renunciar “en la medida de lo posible” a concurrir en los comicios y “asegurar que en ningún caso” tomarán posesión concejales, no reporta ningún cambio electoral.

Desde el Partido Popular no “confían” en la palabra de “unos asesinos”. Así lo ha puesto de manifiesto Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso: “Yo la palabra de un condenado por terrorismo nunca me la creo. Por tanto habrá que verlo”. E incide en que lo importante “no es lo que ha hecho Bildu que sigue llevando a terroristas en sus listas” sino que “la clave está en que hay un partido, el del Presidente del Gobierno, que está gobernando con ellos”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP “no cesará su denuncia y su lucha hasta que los 37 candidatos condenados por terrorismo restantes desaparezcan de las listas municipales de Bildu”. Y ha exigido a los socios filoetarras del PSOE que acudan “de inmediato” a la Junta Electoral Central para que los siete condenados por asesinato dejen por escrito su renuncia a tomar posesión de su acta como concejales en caso de ser elegidos: “Deben hacerlo en las próximas horas. Deben dar su palabra y dejarlo plasmado por escrito. Es la única manera de que creamos que no se trata de un engaño más”.

Mientras Pedro Sánchez callaba, en el @ppopular hemos denunciado la ignominia de que Bildu llevase a miembros de ETA en su candidatura.



En defensa de nuestra democracia, exigimos que desaparezcan de las listas y garantías de que nunca más se incluya a ningún terrorista. pic.twitter.com/uRMaMZgqXg — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 16, 2023

La Ley tumba el plan de los etarras

Teniendo en cuenta lo estipulado en la norma electoral, el artículo 48 de la Ley Electoral apunta que “las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación” y que “cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes”.

Así, teniendo en cuenta que el plazo para la subsanación -de 48 horas tras la presentación de los candidatos- ya ha expirado, aunque ahora el deseo de renuncia la dejen por escrito ante la JEC su nombre seguirá figurando en las listas al estar ya oficializadas las candidaturas. Por tanto, en el caso de que sean finalmente elegidos, teniendo en cuenta la Ley Electoral, deberán, así, comunicar su renuncia y el puesto será asumido por los siguientes miembros de la lista.