La hemeroteca vuelve a destapar las mentiras del PSOE: turno de Isabel Rodríguez

No solo ella, sino que la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmaba antes del 23J que Puigdemont debía presentarse ante la justicia como todo ciudadano. Ahora se arrastran por su apoyo.

Desde luego que la hemeroteca y los miembros de este Gobierno no tienen buena relación. Es como una mala pesadilla, cuando menos te lo esperas, aparecen de la nada para dejarte retratado y como un mentiroso. Si es cierto que con tantas apariciones públicas, en ruedas de prensa, entrevistas, etc. es difícil no meter la pata, pero cuando hablamos de temas tan importantes eso no quita la gravedad del asunto.

Ya sabemos que el mejor en esto es Pedro Sánchez, con ejemplos como nunca pactaré con Podemos o, sin ir más lejos, nunca pactaré con los independentistas. ¿Les suena? Precisamente, defendiendo en su día este segundo caso, también la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, metió la pata hasta el fondo. Fue en una entrevista en TVE cuando hizo estas afirmaciones tan categóricas sobre la posibilidad de pactar con los separatistas.

Isabel Rodríguez: “¿Creen que Pedro Sánchez se va a vender y hará sostener su Gobierno con el voto de los independentistas? No. Es la coherencia del PSOE”.



Y ahora se están arrastrando. — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 21, 2023

A la también ministra de Política Territorial se le llenaba la boca con unas palabras que a día de hoy llaman realmente la atención.

No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país. Ustedes, el PSOE, Pedro Sánchez… se va a vender a los independentistas y hará versar su Gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No. Esa es la coherencia que hemos mantenido

Correcto señora ministra, esa es la coherencia del PSOE de Pedro Sánchez. No sólo dice que no van a pactar asuntos tan graves como la amnistía o la autodeterminación, sino que no iban ni a hablar con ellos. De nuevo, retratados.

No es la única que en las últimas horas ha sido retratada por la hemeroteca. También le ha pasado a la encargada de Justicia en funciones, Pilar Llop, que dos semanas antes de las elecciones del 23 de julio afirmaba que “el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia, esa es su obligación como ciudadano”. Hace poco más de 24 horas, Pedro Sánchez huía de esa pregunta.

Pilar Llop, ministra de Justicia, dos semanas antes del 23-J. — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 21, 2023

Teresa Ribera dice que la amnistía no está a día de hoy sobre la mesa

Por si fuera poco, en las últimas horas ha aparecido otra ministra, en este caso Teresa Ribera, para expresar que no cree oportunas ni acertadas las críticas de los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra sobre la amnistía que, en palabras de la también vicepresidenta tercera, "no está presente encima de la mesa". De aquí a lo que pase hay un largo camino y todo puede cambiar, pero decir que el tema no está sobre la mesa es tomar al respetable por tonto.