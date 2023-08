Desde Sumar aseguran: "no hay ningún impedimento para aprobar leyes de amnistía"

El diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha negado que se negocie una posible amnistía con Junts para la constitución del Gobierno, aunque deja la puerta abierta

Enrique Santiago, diputado electo de Sumar y secretario general del PCE, ha negado que se esté negociando una posible amnistía con Junts para la conformación de la mesa del Congreso o para constituir el próximo Gobierno

No obstante, Santiago ha afirmado que, desde el punto de vista jurídico, "no hay ningún impedimento para aprobar leyes de amnistía". "La Constitución lo que limita son los indultos generalizados, colectivos, que afecta a la condena. La amnistía legisla sobre la configuración del delito que provocó sanciones, con lo que no hay ningún tipo de limitación", ha explicado.

No obstante, ha rechazado que "se esté negociando la conformación de la mesa del Congreso o del Gobierno sobre una posibilidad de amnistía" porque "no esa así". "Otra cosa es que, a lo largo de la legislatura, podamos ir avanzando en todo lo que sea expansión de marcos de derechos y de libertades, y sobre todo de continuar reconduciendo conflictos políticos para su solución por vía políticas", ha añadido.

Persiste el conflicto

El dirigente de Sumar ha recordado que, con los Gobiernos del PP, se dio "el panorama más desastroso" en cuanto a las relaciones entre Cataluña y el Estado en las últimas décadas. Sin embargo, ha precisado que, en la última legislatura, "la conflictividad ha desaparecido", aunque persista "el conflicto", que se encauza "por vías políticas, con acuerdos y entendimientos".

También ha avisado que "sería un desastre que hubiera un Gobierno de la derecha en España, de PP y Vox. El señor Abascal ha propuesto en el Congreso hasta en tres ocasiones la ilegalización de partidos políticos que no piensan como su partido y durante la campaña ha incidido constantemente en advertir que, si son determinantes en el Gobierno de España, van a volver a incrementar la crisis y el enfrentamiento entre Cataluña y el resto del Estado".

Presidencia de la Cámara Baja

Además, ha abogado por que en el órgano rector de la Cámara Baja, que se constituirá el próximo jueves, haya representación nacionalista como "expresión de la pluralidad" que "soporte un Gobierno de coalición democrático y progresista", pero ha recordado que "todo se va a cerrar en el último momento".

Santiago ha señalado que "lo lógico en cualquier sistema parlamentario es que la presidencia esté ocupada por uno de los partidos de la mayoría de Gobierno". Por ello, cree que "el partido que tiene más representación entre todas las fuerzas políticas progresistas y democráticas", en este caso el PSOE, ocupe la presidencia de la mesa".

Apuesta por Armengol

A su juicio, "debe ser esa mayoría progresista y democrática" que surgió de las pasadas elecciones generales la que "configure la mejor opción". Tras asegurar que todavía se desconoce quién va a ocupar la presidencia de la mesa de la Cámara Baja, ha dicho que, si se optara por la socialista Francina Armengol, es una persona "con la que se pueda trabajar muy bien por parte de la izquierda".