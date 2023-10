Paco Núñez reta a Page por la amnistía y le pide que deje de huir de Sánchez

Al presidente socialista de Castilla La-Mancha se le llena la boca criticando una posible amnistía cada vez que puede y ahora tiene la ocasión perfecta de hacerlo frente al propio Sánchez.

Este sábado se reúne el Comité Federal del PSOE tras una convocatoria extraordinaria convocada este martes tras el acuerdo alcanzado con Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. En el mismo consultará mediante votación a la militancia socialista sobre el mismo. Una votación que es obligatoria y vinculante como marcan los estatutos. Eso sí, ni rastro de consultas sobre la ley de amnistía que negocia con los independentistas catalanes.

Seguramente muchos socialistas -sobre todo si el voto fuera secreto- votarían en contra. Uno de ellos sin duda sería el siempre rebelde Emiliano García-Page. El presidente de Castilla La-Mancha, desde la lejanía y en su parcela regional, no pierde oportunidad para levantar la voz contra una amnistía de la que considera, para empezar, que no tiene cabida en la Constitución. Sin embargo, la cosa cambia a la hora de tomar decisiones reales que precisamente puedan impedir que llegue a buen puerto.

Hay que destacar que en un principio Page no iba a poder acudir porque tenía un Congreso de vinos en Toulouse. Sin embargo, han anunciado que acortará su viaje para poder estar en el Comité Federal. Habría sido el colmo.

Es por ello que Paco Núñez, líder del PP en tierras castellano-manchegas, ha retado a Page a que exprese en este Comité Federal, ante Sánchez y ante el resto, su supuesto malestar y lo que tanto critica en público. Si tanto le enfada y si tanto le hace rasgarse las vestiduras todo este tema, que también “tenga el valor” de ordenar a los diputados y senadores de su región que voten en contra de una ley de amnistía.

“Todo el PSOE está plegado ante Sánchez. Es un hecho”.



Además, al máximo dirigente de los populares en Castilla La-Mancha le sorprende que Page dijera que no tiene cabida en la Constitución en el contexto de una conferencia pero que "no tuviera las agallas" de decirlo la semana pasada en el Senado. Orden directa de Ferraz. Y es que por mucho que el presidente castellano-manchego alce la voz, pesa mucho más la figura del líder Pedro Sánchez.

También Carlos Herrera

Paco Núñez no ha sido el único que ha hecho esta petición a Page. También lo ha hecho Carlos Herrera durante uno de sus monólogos en COPE. “Es un buen momento para que aquellos que no estén de acuerdo con la deriva de los acuerdos con Junts, lo manifiesten”, expresa Herrera, que apunta al truco de Sánchez para afrontar esa cita con ciertas garantías. Y es que quiere tenerlo todo controlado. Además critica a Page porque, como decimos, en principio no iba a acudir al Comité. Finalmente sí que lo hará, novedad que han anunciado después de este monólogo de Herrera.